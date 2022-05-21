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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak

21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:55
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 teknisyen alımı yapılacaktır.

Başvurular 30/05/2022 günü başlayıp, 05/06/2022 günü sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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