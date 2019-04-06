Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98783
ALTIN
233.565
DOLAR
5.6245
STERLİN
7.3365
EURO
6.3083
1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi
1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk...
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Elektronik müziğin önde gelen isimleri Ankara’ya geliyor
Elektronik müziğin önde gelen isimleri...
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma süresini kısaltıyor"
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma...
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanından açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İnegöl Fırıncılar Kooperatifi'nin toplantısına katıldı. Balcı, ekmeğin kilosunun 6.25 TL olduğunu söyleyerek, herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanından açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İnegöl Fırıncılar Kooperatifi'nin toplantısına katıldı. Balcı, ekmeğin kilosunun 6.25 TL olduğunu söyleyerek, herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirtti.

06 Nisan 2019 Cumartesi 13:05
0 Okunma
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanından açıklama

(Bursa), (DHA)

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Bursa İnegöl Fırıncılar Kooperatifi'nin toplantısına katıldı. İnegöl Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Davut Bıyık, davet üzerine İnegöl’e gelen Balcı’ya teşekkür ederek, fırıncıların sorunlarını masaya yatıracaklarını söyledi.

'ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Burada konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Türkiye genelinde uygulanan fiyatların devam edeceğini belirterek, ''Yeni bir fiyat artışı şu günlerde söz konusu değil. Ekmeğin, kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş uygulanmakta. Ham madde fiyatlarda değişiklik olursa, o zaman düşünürüz. Geçen yıla göre ham madde fiyatlarında yüzde 40 oranında bir artış var. Yalnız un fiyatlarında değil, tüm işletme giderlerinde bir değişiklik var. Fırıncı esnafımız bugüne kadar özveri göstermişlerdir. Türkiye genelinde günde ortalama 6 milyon adet ekmek israf ediliyordu. Ekmeği israf etmeme konusunda Cumhurbaşkanımız başkanlığında başlatmış olduğumuz kampanya neticesinde israf oranını 4 milyon 900 bine düşürmüştük. Halkımızın ekmeği bilinçli tüketmemesinden kaynaklanıyor. Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani ne olur ne olmaz ekmek fazla alayım düşüncesinden vazgeçmek gerekiyor. Artık gece 1'de her yerde ekmek bulma imkanınız var. Tüketici olan halkımız tüketeceği kadar ekmek alması gerekir. Fazla ekmek alıyorsa da iyi muhafaza edip, israf etmemesi gerekir. Fırıncılarımız da satacağım düşüncesiyle fazla ekmek üretmesinler. Bunu hayvana yem olarak da verseniz olmaz. Ekmeği, hayvana yem olmaktan kurtarmalıyız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EkmekZamTürkiye Fırıncılar FederasyonuBalcıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den, Eritre Enformasyon Bakanlığı açıklamasına tepki
Türkiye'den, Eritre Enformasyon Bakanlığı açıklamasına tepki
TSK'nın göz bebeği 'yerli termal kamera', 3 kıtadan talep görüyor
TSK'nın göz bebeği 'yerli termal kamera', 3 kıtadan talep görüyor
Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliği
Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliği
'Büyük göç'te hava trafiği nasıl olacak?
'Büyük göç'te hava trafiği nasıl olacak?
Dev ittifakın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü
Dev ittifakın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü
TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 asker için anma töreni
TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 asker için anma töreni
Dışişleri'nden ABD açıklamasına yalanlama
Dışişleri'nden ABD açıklamasına yalanlama
Süreç devam ediyor
Süreç devam ediyor
Irak kuzeyine hava harekatı
Irak kuzeyine hava harekatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans