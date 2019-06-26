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TÜRKİYE DÜNYA ASKERİ GÜÇ SIRALAMASINDA İLK 10 İÇERİSİNDE

Bu yıl açıklanan rapora göre Türkiye askeri güç sıralamasında 137 ülke arasından 9. Sıraya yerleşirken, 0,2089 puan aldığı kayıtlara geçti.

TÜRKİYE DÜNYA ASKERİ GÜÇ SIRALAMASINDA İLK 10 İÇERİSİNDE

Bu yıl açıklanan rapora göre Türkiye askeri güç sıralamasında 137 ülke arasından 9. Sıraya yerleşirken, 0,2089 puan aldığı kayıtlara geçti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
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TÜRKİYE DÜNYA ASKERİ GÜÇ SIRALAMASINDA İLK 10 İÇERİSİNDE

İSTANBUL- Ajans Press’in Global Fire Power (GFP) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilerle askeri gücü ele alan raporu inceledi. Türkiye askeri güç sıralamasında 137 ülke arasından 9. Sıraya yerleşti. Rapor, aktif askeri personel, toplan nüfus, toplam askeri araç adetleri gibi veriler göz önüne alınarak hazırlanırken, Türkiye’nin 0,2089 puan aldığı kayıtlara geçti. Veriler incelendiğinde birinci sıraya yerleşen ülkenin 0,0615 puanla Amerika Birleşik Devletleri olduğu görüldü. Onun dışında yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve son olarak Almanya şeklinde kaydedildi.

Sadece 2019 yılında “askeri” alanda 62 bin 715 haber yansıması görülürken, S-400 gerilimi ve yeni askerlik sisteminin, medyanın en çok konuşulan başlıkları olduğu tespit edildi.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
RusyaÇinGüney KoreBirleşik KrallıkAlmanyaTürkiye Askeri GüçAsker137 ülke Arasından 9. Sıraya YerleşiElif Hayvalı
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