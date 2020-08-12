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Türkiye'den, Lübnan'a yardım uçağı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personelini taşıyan ikinci yardım uçağının, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:03
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Türkiye'den, Lübnan'a yardım uçağı

ANKARA - MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli, TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak. TSK'ya ait A400M tipi uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkış yaptı" denildi. 

BEYRUT'A ULAŞTI 

MSB, tıbbi yardım ve AFAD personelinin bulunduğu uçağın, Beyrut'a ulaştığını duyurdu.  

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'dan havalanan TSK'ya ait uçağımız, beraberindeki tıbbi yardım malzemeleri ve AFAD personeli ile Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a ulaştı" denildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıTürkiyedenLübnana Yardım Uçağı
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