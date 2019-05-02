Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95004
ALTIN
243.879
DOLAR
5.9615
STERLİN
7.7781
EURO
6.6763
“Dünyada kalan tek Demir Klisede Barok Masallar”
Demir Klisede Barok Masallar”
Karakola taciz ateşi
Son Dakika
Karakola taciz ateşi
Anadolu Efes, 4'lü finalde
Anadolu Efes, 4'lü finalde
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef ediyor
Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef...

Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni Adalet Akademisi, yargının insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak yükseltme hedefimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni Adalet Akademisi, yargının insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak yükseltme hedefimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 13:51
0 Okunma
Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yer alan 34 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Adalet Akademisi'nin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Akademi, başkan ile 4 daire başkanlığından oluşan başkanlık ve 15 üyeden oluşan danışma kurulu olmak üzere 2 organdan oluşturuldu. Danışma kurulu, eğitim planlarının hazırlanması ve yıllık faaliyetlerin yürütülmesi, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedeflerin belirlenmesi, akademinin faaliyetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunların çözümü, akademinin görev alanına giren diğer konular ile ilgili başkanlıka öneride bulunabilecek.

KAPSAMLI ÇALIŞMA ALANI

Türkiye Adalet Akademisi'nin görevleri arasında sadece hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlamak, yayımlamak ve uygulamak yer almıyor. Özel bütçeli akademi aynı zamanda talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, bilgi bankası ve kütüphane kurmak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirlemek, görev alanına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların lisansüstü ve yabancı dil eğitim ve öğretimlerini desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek gibi görevler de yürütülecek.

HÂKİM SAVCILAR ÖĞETİM ELAMANI OLARAK ATANABİLECEK

Ayrıca meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hâkim ve savcıların, öğretim elemanı olarak 2 yıl görev yapmak üzere akademiye atanması veya görevlendirilmesine imkân sağlanıyor. Bunun yanı sıra 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre akademide geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilmesi düzenlemesine yer veriliyor.

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİ DE DERS VEREBİLECEK

Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkimler, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilere akademide ders verme imkanı sağlanıyor. Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile meslekte fiilen 5 yılını tamamlamış hâkimler, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler belirli günlerde akademide ders vermekle görevlendirilebilecek. Akademi, hâkim ve savcı adayları için Bakanlık ile, hâkim ve savcılar için Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile, diğer kişiler için ise ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planları hazırlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ayrıca akademinin denetimini adalet müfettişlerince yapılacağı düzenlemesine de yer verildi.

'HAYIRLI OLSUN'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden ve daha güçlü bir vizyonla kurulan Türkiye Adalet Akademisi ülkemize, milletimize, adalet teşkilatına ve hâkim-savcı adaylarına hayırlı olsun. Yeni Adalet Akademisi, yargının insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak yükseltme hedefimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAdalet Akademisiönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyinde, terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde, terör hedefleri imha edildi
YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı
YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı
Antalya'ya Nisan'da 1 milyon turist
Antalya'ya Nisan'da 1 milyon turist
İçişleri Bakanlığı'ndan, 'trafikte mevsimlik tarım işçileri' önlemi
İçişleri Bakanlığı'ndan, 'trafikte mevsimlik tarım işçileri' önlemi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye rapor tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye rapor tepkisi
Yurtta 1 Mayıs kutlamaları
Yurtta 1 Mayıs kutlamaları
Ladygin: Rusya ve Türkiye beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin görüşüyor
Ladygin: Rusya ve Türkiye beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin görüşüyor
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 137 şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 137 şüpheli tutuklandı
'7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta yapılacak
'7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans