Türk şirketi ABD'ye sağlık kuruluşları için önlük taşıdı

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle havacılık sektörüne getirilen seyahat yasakları havayolları için yeni projelerin hayata geçirilmesine yol açtı. Bu dönemde filosundaki yolcu uçaklarını kargo taşımacılığı amaçlı değerlendiren özel havayolu şirketlerinden Onur Air, Türkiye’den ABD'ye kargo seferlerine başladı. Şirketin geniş gövdeli ve çift koridorlu Airbus A330 tipi uçaklarıyla düzenlenen uçuşlarda sağlık kuruluşlarında kullanılmak üzerine üretilen tek kullanımlık önlükler taşınıyor.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği düzenlemeler sayesinde bu uçuşların gerçekleştirildiğini söyleyerek; “Başta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere havacılığın bu krizden en az etkilenmesi için çaba gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Onur Air, bu uçuşlar ile birlikte halihazırda yolcu taşımacılığı yapan havayolları arasında Türkiye’den Amerika’ya sefer düzenleyen ilk ve tek özel havayolu olduğunu duyurdu.