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Türk Kızılay Azerbaycan Kızılay’ının kapasitesini geliştirecek

14 Ekim 2021 Perşembe 12:23
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Türk Kızılay Azerbaycan Kızılay’ının kapasitesini geliştirecek

İSTANBUL - Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik bölgedeki temsilciliğiyle yardım çalışmaları yürüten Türk Kızılay’ı, Azerbaycan Kızılay’ının insani yardım kapasitesini geliştirmek için iş birliğine imza attığını duyurdu.

Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, Türkiye’de yaşanan orman yangınlarında ilk yardıma koşan ülkenin Azerbaycan olduğunu belirtirken Azeri ekiplerinin canı pahasına yangınlara müdahalesini hatırlattı ve şükran duyduklarını söyledi. Kınık, “Karabağ’daki Cebrail, Fuzuli ve Suşa’da elimizin uzanabildiği her noktada Azerbaycan Kızılay’ının kapasitesini arttırmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Azerbaycan Kızılayı’na daha etkili destek vermek adına bölgede çalışmalarda bulunan Türk Kızılay, faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, genişletilmesi, kapasitesinin güçlendirilmesi zeminini hazırlamak için iş birliğine imza attı. Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık ile Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruzali Aslanov’un imza altına aldığı iş birliğiyle Karabağ’da çatışmalarda yerinden edilen ve evlerine geri dönmek isteyen mağdurlara destek olmak amaçlanıyor. Böylece Türk Kızılay ve Azerbaycan Kızılay’ı ortaklığının güçlendirilmesi hedefleniyor.
 

MEKTUP VE İKİ ANAHTAR

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki evine kavuşan Nadir Qadimli de Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık’a bir mektupla yeniden kavuştuğu evinin anahtarlarını gönderdi. Qadimli, “Kardeş Türk Kızılaycılar evimi bilsinler. Benim evim sizin evinizdir. İstedikleri zaman gelebilirler” dedi. Qadimli mektubunda şunları dile getirdi:

“Canı bir, kanı bir her zaman üzerimizde hakkı olan Türk halkına selamlar olsun. Topraklarımıza dönme arzumuz gerçekleşse de zamanında Karabağ’dan giderken götürdüğümüz anahtarlar, kapılarımıza hasret kaldı. Evlerimiz tamamen yıkılıp yakılıp mahvedildi. Yine de şükürler olsun ki Karabağımıza kavuştuk. Bugün bir hatıra olarak Karabağımızın Ağdam şehrinde olan evimizin anahtarlarının bir yedeğini size, kardeş Türkiye’ye gönderiyorum…Kardeş Türk Kızılaycılar evimi evleri bilsinler. Benim evim sizin evinizdir. İstedikleri zaman gelebilirler. Hürmetle.”

Azerbaycan Kızılay’ı Başkanı Novruzali Aslanov da Türk Kızılay’ın her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğunu belirtti. Aslanov, dünyanın birçok yerinde ihtiyaç olduğunda Türk Kızılay’ın mazlumların yanında olarak çok büyük katkılar sağladığını ifade etti.

İş birliğiyle ayrıca Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Şuşa, Fuzuli ve Cebrail yerleşim merkezlerindeki şubelerin yeniden inşasına da destek olunması planlanıyor.
 

KINIK’TAN TÜRKÜ SÜRPRİZİ

Konuğu ile toplum merkezini de ziyaret eden Dr. Kerem Kınık burada konuk Kızılay başkanına bir de sürpriz yaptı. Kınık, sazı eline alıp “bu gala daşlı gala” türküsünü hem çaldı hem söyledi. İki Kızılay başkanı çeşitli milletlerden mağdurlara özellikle de kadınlara destek olmak için hizmet veren Kızılay Toplum Merkezi’ndeki mesleki eğitim çalışmalarını da yerinde inceledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayAzerbaycan Kızılayı
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