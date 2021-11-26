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Türk-İş Başkanı: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz

26 Kasım 2021 Cuma 14:55
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Türk-İş Başkanı: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Özellikle rakamı açıklamamaya gayret ediyoruz. Çünkü muhatap onlar. Onlar ilk olarak söylesinler; ne veriyorlar. İnşallah önümüze toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz, gelmezse katılmayız" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, eğitim çalışmaları kapsamında Ankara'ya gelen sendika üyesi kadınlar ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atalay, beraberindekilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin önüne geldi. Atalay'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Atalay, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

'35-40 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR'

Anıtkabir çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atalay, aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Yarım asırdır Türk-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet masada. Dün de ifade etmiştim; bu yapıya itiraz ediyorum, bugün de itiraz ediyorum. Hükümet ile işveren beraber olduğu zaman istediği asgari ücreti çıkartıyorlar bu ülkede. 7 milyonun üzerinde asgari ücretli; Türkiye'nin en büyük toplu pazarlığı bu. 7 milyonu çoluğu çocuğu buna dahil edildiğinde 35- 40 milyonu ilgilendiriyor. Geçmişte bu rakam belirleme ücretiydi, şu anda maalesef bu rakam geçim ücreti oldu. Geçimi bırak geçinememe ücreti oldu bu rakam. Bununla ilgili denilmesi gerekeni, biz 1,5 aydır Maliye Bakanımızla, Çalışma Bakanımızla defalar kere görüşme imkanı bulduk. Onlar bizim düşüncülerimizi Sayın Cumhurbaşkanına aktarıyorlar. Önümüzdeki günlerde de beraber bir daha bir araya geleceğiz" dedi.

'ENFLASYON YÜZDE 21-22'

Ergün Atalay, pazartesi günü Türk-İş'in katılacağı komisyonu tespit edip bakanlığa bildireceklerini belirterek, "1 Aralık'ta arkadaşlarımız toplantıya katılacak. Özellikle ben rakamı hükümetten, işverenden bekliyorum. Bizim bununla ilgili düşüncelerimiz, veriler ortada. Türk-İş Başkanlar Kurulu'nda bu konuları bir aydır görüşüyoruz. Şu anda asgari ücret 2 bin 825 lira. Son yarım asırdır bütün asgari ücretleri incelediğimiz zaman enflasyonun yüzde 90'larda olduğu dönemde yüzde 106 zam Erbakan'ın zamanında alınmış. Şimdi hükümetin açıkladığı enflasyon yüzde 21-22. Ama raflardaki, pazarlardaki enflasyon ona uymuyor. Yani insanlar pazara, markete, bakkala gittiği zaman açıklanan enflasyonun üzerinde bir malı daha pahalıya alıyorlar" diye konuştu.

'AYIN 1'İNİ BEKLİYORUZ'

Atalay, bu rakamları bakanlığın önüne koyduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bize ayın 1’inde rakamları getirsinler. Bununla ilgili Türk-İş'in duracağı yer ortada. Bugüne kadar 5 kere imzalamışız. Özellikle rakamı açıklamamaya gayret ediyoruz. Çünkü muhatap onlar. Onlar ilk olarak söylesinler; ne veriyorlar. Biz duracağımız, geleceğimiz yeri biliyoruz. Burada asgari ücret 3 bin 500 lira olursa yüzde 26, yüzde 30 alırsan 3 bin 360 lira, bu 4 bin lira olursa yüzde 42. Yani rakamlar böyle gidiyor. Ama bir görelim önümüze ne getirecekler. Bir siyasi parti çıkıyor 4 bin diyor, diğeri 4 bin 100 diyor, bizim dışımızdaki sendikalar biri 5 bin diyor, 7 bin diyen var. Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimle aldığımızın arasında uyum olması lazım. Türk-İş olarak yıllardır buna dikkat ediyoruz. Ayın 1’ini bekliyoruz. İnşallah önümüze müspet, milletin tebessüm edebileceği; belki toplumun yüzde yüzü memnun olmaz ama dörtte üçünü, yüzde 90'ının memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz, gelmezse katılmayız."

DHA

Son Güncelleme: 26.11.2021 14:56
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İşçi Sendikaları KonfederasyonuAsgari ücret
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