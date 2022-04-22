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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 1 Mayıs'ta Taksim anıtına çelenk koyacağız

22 Nisan 2022 Cuma 16:11
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 1 Mayıs'ta Taksim anıtına çelenk koyacağız

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "1 Mayıs günü Taksim anıtına TÜRK-İŞ yönetimiyle beraber çelenk koyacağız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Atalay, 1 Mayıs günü Taksim anıtına TÜRK-İŞ yönetimiyle beraber çelenk koyacaklarını belirterek, "Bu hafta ortasında çarşamba günü Türkiye'deki sendikalarla bir toplantı yaptık. Toplantının ana gündemi 1 Mayıs'tı. Çalışma hayatıyla ilgili olanları olmayanları yapabildiklerimizi yapamadıklarımızı, taleplerimizi 1 Mayıs'ta Türkiye'nin 81 vilayetinde, Kıbrıs'ta dilimizin döndüğü kadar anlatacağız. Bu sene de 81 vilayette; 30'unda ortaklaşa, geri kalanda her sendika kendi başına yapacak. Biz de 1 Mayıs günü Taksim anıtına TÜRK-İŞ yönetimiyle beraber çelenk koyacağız" dedi. 

'SİYASİ PARTİLER UMUT SATAMAZ'

Atalay, gazetecilerin asgari ücret tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine alınan zammın özelliğinin kalmadığını belirterek, "Her ay enflasyon ayın 4'ünde açıklanıyor. Asgari ücret ne zaman gündeme geldi? Şubat ayının 1'inde asgari ücretli zam aldı. Aradan 1,5 ay sonra bu konu konuşuluyor. Bakana soruyorum; 'Haberim yok' diyor. Ben kime soracağım bakandan başka? Bununla ilgili beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyon asgari ücretli, emekli ve çalışana uygulansın. Hemen yapılsın bu. Bununla ilgili işveren sendikasını çağırmaya da gerek yok, bizi de çağırmasınlar. Mayısın 4'ünde açıklanıyor. Ne açıklanıyorsa ilave etsinler. Sendikalar, sendikacılar, siyasi partiler umut satamaz. 'Yapacağız' der, yaparlar" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 22.04.2022 16:17
Anahtar Kelimeler:
Türkİş Başkanı Atalay1 Mayıs
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