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TÜRK HALKI CESUR VE LİDERLİK VASIFLARI OLAN SİYASİLERİ SEVİYOR!

Türkiye siyaset gündemi 2023 seçimlerinde adaylar kim olacak tartışması yaparken,Ak Partili olmasına rağmen objektif bakış açısıyla her kesimin teveccühüne sahip sevilen siyasetçi Esen Ermiş Ertürk’e mikrofon uzattık.

13 Nisan 2022 Çarşamba 14:17
TÜRK HALKI CESUR VE LİDERLİK VASIFLARI OLAN SİYASİLERİ SEVİYOR!

Türkiye siyaset gündemi 2023 seçimlerinde adaylar kim olacak tartışması yaparken,Ak Partili olmasına rağmen objektif bakış açısıyla her kesimin teveccühüne sahip sevilen siyasetçi Esen Ermiş Ertürk’e mikrofon uzattık.Yorum yapmamasının nedenini çok agresfi bir sosyal medya kitlesinin verimli tartışma ortamına engel olduğunu ifade eden Esen hanım konuyla ilgili görüşleri şöyle ifade etti.

“Benim Ak Partili olmam olmaması bir tarafa bırakalım,objektif,yıllarını siyaset bilimine vermiş bir akademisyen olarak analiz yapalım.Ki biliyorsunuz ben her dönemde vatandaşın aşı,işi geleceği konusunda ve vatanın bekası için bu şekilde analiz yaptım.

Şimdi şöyle bir gerçek var ki ;Türk halkı cesur ve liderlik vasıfları olan siyasileri seviyor değil mi? Araştırmalar bunu gösteriyor. Mesela CHP ye oy vermiş orta yaş ve üstü birçok vatandaşımız Ukrayna -Rusya krizi sürecinde Sayın Erdoğan’ın duruşunu beğendiğini,yürüttüğü dış politikanın çok yerinde olduğunu söylüyorlar.Önümüzdeki

 2023 seçimlerinde gerek dış politikada gerek ekonomide dünyanın içinde bulunduğu durum ortada  bundan dolayı cesaret en önemli özellik haline geliyor seçmenin tercihi açısından.

Hal böyleyken,AMAN ADAYI AÇIKLAMAYALIM YIPRANIR diyen millet ittifakına halk ne kadar güvenir? Yani demek istediğim şu aman adımı açıklamayın aman aday belli olmasın yıpratırlar diyen VE Sayın Erdoğan’ın karşısına çıkamayan bir siyasetçinin şansı ne olabilir? Ya da aslında bu bir strateji değilde gerçekten mi aralarında anlaşamıyorlar aday konusunda?

Bu soruların cevabını bilmeyen anket firmalarının kararsızları dağıtırken bilimsel değil subjektif değerlendirmesini de düşünecek olursak muhalefet ciddi bir hezimete uğrayacaksa benden söylemesi

Daha dış politika vizyonu,ekonomik model,eğitim,sağlık ile ilgili 1 cümle kurmayan muhalefete en başta oy veren partililer tepkili bunu da görüyoruz! “

Değerlendirmeleri için Esen hanım’a teşekkür ediyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Esen Ermiş Ertürk2023 SeçimleriCumhur IttifakMillet İttifakı
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