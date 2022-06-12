TÜRK DÜNYASI KASTAMONU’DA

M. KEMAL SALLI

Kastamonu Belediyesi’nin düzenlediği 22. TÜRK DÜNYASI GÜNLERİ 3-5 Haziran’da yapılan etkinliklerle gerçekleştirildi.

TÜRK DÜNYASI GÜNLERİ etkinlikleri, ilk gün, Kışla Parkı’nda toplanan konuk ekiplerin, sivil toplum kuruluş temsilcilerinin ve Kastamonu yetkililerinin Cumhuriyet Meydanı’na yaptıkları görkemli kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortej yürüyüşüne Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ilçe belediye başkanları, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, KKTC Eğitim Kültür Ataşesi Rauf Ataöv, Gagavuz Kültür Bakanı Marina Semenova, Macaristan Turan Vakfı Başkanı Andras Biro, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan ve Eğitim Müdürü Metin Köse, Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı Erşat Salihi, Avrasya Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Kazakeli Yayınları Sahibi Ertolkun Gayretullah, Doğu Türkistan Vakfı Başkanı Hamit Göktürk, Belçika Türk Derneği Başkanı Recep Tuncer Sarı ile Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinden 28 ekip temsilcileri katıldı.

VALİ ÇAKIR:“TÜRK IRKI DÜNYA MEDENİYET TARİHİNE YÖN VEREN IRKTIR

Kastamonu Valisi Avni Çakır, etkinliğin açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Mensubu olmaktan onur duyduğumuz Türk ırkı, dünya medeniyet tarihine yön veren yegane ırklardandır. Tarihin her devrinde dünyada ilim, irfan, kültür ve medeniyetin ilerlemesinde Türkler çığır açan soylu bir millettir. Türkler özgürlüklerine düşkün, ram altına girmeyen, bağımsızlıkları uğrunda ölmeyi onur bilen, çağ açıp, çağ kapayan, tarih yazan güçlü bir millettir.

Şüphesiz ki, İnsanlık tarihinde 20. yüzyıl, pek çok önemli tarihsel gelişmelerin dönüm noktası olmuştur. 1. ve 2. Dünya savaşları başta olmak üzere iki kutuplu dünya düzeninde yaşanan soğuk savaş biz Türk coğrafyasını da derinden etkilemiştir.

Sovyetler Birliğinin dağılması sonucunda 1990’lı yılların başında Türk Devletlerimiz Orta Asya coğrafyasında tarih sahnesine yeniden çıkmışlardır. Ülkemiz, milletimiz ve Türk devletleri arasında gönül köprümüz bu tarihten itibaren artık daha güçlü, daha da sağlamdır.

Bugün Orta Asya’dan, Balkanlar’a, Avrupa’ya kadar uzanan geniş coğrafyada Türkler ekonomik, siyasi ve kültürel katkı olarak dünya tarihine yeniden yön vermektedir.

(…) 28 ülke ve özerk bölgeden gelen misafirlerimizi, 900 yıldan beri Anadolu’nun kadim Türk şehri olan Kastamonu’da kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle ağırlayacağız, türküler söyleyip, söyleşiler gerçekleştireceğiz. Bugün şehrimizde, Türk devletleri ve özerk bölgelerinden gelen misafirlerimizle kalplerimiz bir atacak, ülkülerimiz yeniden paylaşılacak.”

BELEDİYE BAŞKANI VİDİNLİOĞLU: “TARİHE GEÇECEK BİR ETKİNLİK”

Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan halka ve konuklara yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Günleri'ni bu yıl çok daha kapsamlı şekilde düzenlediklerini belirterek şöyle seslendi:

“Kadim şehrimiz Kastamonu bugün tarihine geçecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Milli mücadelenin olmazsa olmaz şehri, istiklal madalyalı tek ilçeye sahip Kastamonu bu özellikleri ile böyle bir buluşmanın yapılabileceği en uygun platform olarak öne çıkıyor. Bu yıl 21 yıldır devam ettirdiğimiz deneyimi çok daha geniş kapsamıyla hayata geçirmek istedik. Buraya gelen misafirlerimiz arasında 3 günlük yoldan gelen var, 3 saatlik yoldan gelen de var. Ama biliyorum ki herkes gönülden geldi. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi ve her yıl daha da fazla katılım ile tekrarlamayı planlıyoruz.”

“BURAM BURAM TURAN KOKAN ANLAMLI PROGRAM”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz etkinlikte yaptığı özenle hazırlanmış, “Buram buram Turan kokan bu anlamlı programda sizlerle bir arada olmanın haklı gururunu yaşıyorum, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin selamlarını iletiyorum” diyerek başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“…Kastamonu, Türkistan coğrafyası ile bağlarını canlı tutan, kültürel değerlerimizi yaşayan ve yaşatan bir şehrimizdir. 7 bin yılı aşan tarihiyle kadim bir medeniyet şehri olan Kastamonu, 900 yıldan fazladır Türk yurdudur.”

“Geçmişi kahramanlıklarla dolu Kastamonu, milli mücadelenin cefakâr şehri, milli vakarın yuvasıdır. Böylesi bir şehir, hizmetin en güzelini, en iyisini hak etmektedir. Hamdolsun, Belediye Başkanımız, Kastamonu’nun değerinin bilincinde, sorumluluğunun farkındadır.”

KASTAMONU BELEDİYESİ ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ EN GÜZEL ŞEKİLDE UYGULAMAKTADIR

“Bizim ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışımızda Belediyeler, şehri imar ederken, nesillerimizi “ihya” edecek çalışmaların da içinde olmak zorundadır. Belediyeler; bir yandan şehrin maddi ihtiyaçlarını temin ederken, diğer yandan sosyal projeler ve çeşitli etkinliklerle kültürel erozyona karşı, toplumsal direncin ve milli hafızanın da merkezi olmalıdırlar.

Bu açıdan, belediyelerimizin adanmışlık anlayışıyla, milli şuurla planlanmış hizmetlerini görmek bizleri hem memnun etmekte hem de gururlandırmaktadır.”

“…Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu, çalışma arkadaşlarını, değerli meclis üyelerimizi, teşkilatımızı, emeği geçen her bir kardeşimi, hem, bir ilki başararak bugünkü buluşmayı gerçekleştirmelerinden dolayı, hem de şehre değer katan projeleri hayata geçirmelerinden dolayı tebrik ediyor, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.

Balasagun’lu Yusuf Has Hacip’in, Kaşgar’lı Mahmut’un ve Türkistan’dan Dedem Korkut’un öğütlerini, Semerkant’dan Ali Kuşçu’nun, Afşan’dan İbn-i Sina’nın, Buhara’dan İmam Buhari’nin ve Herat’tan Ali Şir Nevai’nin bilgeliğini, Mete Han’ın mirasını, Atilla’nın ihtişamını, Bilge Kağan’ın buyruğunu, Ötüken’den dağları eriten inanmışlığı, Orhun’dan çağları aşan kutlu mesajları, Tuna’nın haykırışını, Mostar Köprüsü’nün gözyaşlarını, Evladı Fatihan’ın özlemlerini getirdiniz.

Kerkük’ten Kaşgar’a Bosna’dan, Halep’e, Üsküp’ten, Karabağ’a, Bakü’den Lefkoşa’ya kadar, Türk’ün nefes aldığı her yere, Adriyatik Denizi’nden Çin Seddi’ne, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a, Afrika’dan Balkanlar’a milli varlığımızın hayat bulduğu her bir köşeye, Turan coğrafyasının tüm illerine, Türkistan diyarlarına, Kızılelma ülküsüyle yürüyen nesillere, selamların en güzelini, en anlamlısını gönderiyoruz.”

“TEKRAR BÜTÜNLEŞECEĞİMİZE YÖNELİK İNANCIM TAMDIR”

“…Siyasetimizin her anında ve her yerinde, gençlik yıllarımızda duvarlara yazdığımız, üzerine yeminler ettiğimiz Turan ülküsü çok önemli bir yer tutmuş Merhum Ziya Gökalp’in;

“Vatan; Ne Türkiye’dir Türklere, Ne Türkistan,

Vatan; Büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan.”

seslenişi, fikriyatımızın vazgeçilmez dizeleri olmuştur.

Türk’üz dedik, Turan sevdasıyla yanıp tutuştuk.

Bu uğurda kimi zaman, Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov’un ifadesiyle ‘asra bedel günler’ yaşadık, kimi zaman tabutluklarda işkencelere dayandık, kimi zaman da, ‘ütopyanın peşinden koşan hayalperestler’ olduk, ama içimizdeki Türklük sevdası, coşkusunu hiç kaybetmedi, Turan ülkümüz aklımızdan hiç çıkmadı; Kızılelma yürüyüşümüz hiç duraksamadı.

Şükürler olsun ki bugün bu kutlu ülkümüz, Türk Devletleri Teşkilatı’yla ete kemiğe büründü. Türk coğrafyasından yükselecek müşterek sesin çığlığı hepimize heyecan vermektedir. Bu nedenle, Türk Devletleri Teşkilatı’nı önemli buluyor, bugün buradaki buluşmanın, anlamlı ve değerli olduğunu düşünerek, örneklerinin çoğalmasını arzu ediyoruz.

Türk Dünyasının bir ve beraber olması, sadece Türkleri ilgilendiren bir durum değildir; aslında insanlık adına da bir umut olarak değerlendirilmelidir.”

“TARİHİMİZİN VE COGRAFYAMIZIN BİZLERE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLARIN FARKINDAYIZ”

“…Tarihimizin ve coğrafyamızın bizlere yüklediği sorumlulukların farkındayız ve siyasetimizi de bu sorumluluk anlayışıyla yapmaktayız.

Biz, Türklüğün tarih sahnesindeki, çağları aşan yolculuğunun, Ötüken’den başlayarak Anadolu’ya uzanan kutlu yürüyüşünün vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen, coğrafyayı vatan kılan kahramanların yazdığı eşsiz bir destanın bütünü olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

Biz, 22 milyon metrekareye yayılan Türk coğrafyasının, gururlu bir geçmişin, zafer dolu tarihin, zincir vurulamayan istiklal aşkının, Türkçeyle, Türk kültür ve düşüncesiyle varlığını muhafaza etmiş bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olarak davranışlarımızı belirliyoruz.

Orhun’dan bize ses veren Bilge Kağan’ın, Bizans’ı deviren Sultan Fatih’in, ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün inancıyla yürüyüp, coğrafyaya sığmayan tarihin sesiyle konuşuyoruz.

“BAŞBUĞUMUZ ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

“Sırf, Türklük davasına sahip çıktığı, Turan dediği için tabutluklarda işkence gören Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in mirasına sahip çıkıyoruz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettikleri gibi; ‘Biz Türk asırlarının beka davasını sonuna kadar savunacağız.’ Biz Türk milleti için her fedakârlığa hazır olacağız.

Tarihini bilmeyenler, tarihine yabancılaşanlar, hatta tarihini inkâr edenler tedavisi imkânsız köksüzlük hastalığına tutulmuşlardır. Zaman zaman ‘ne işimiz var Suriye’de’, ‘ne arıyoruz Libya’da’, ‘ne yapıyoruz Afganistan’da’ sorusunu soranlar, işte bahsettiğimiz marazi kimlik ve kişiliklerdir. Bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti, kültür ve gönül coğrafyasının her bir köşesine elini uzatmakta, bir ve beraber olmanın mücadelesini vermektedir.

Hamdolsun Milli hafızamız diridir. Bugün bize düşen görev; ortak kültürümüzden ve tarihimizden aldığımız mirası, gelecek nesillere, en güzel şekilde aktarmak ve onun daha ileriye götürülmesini teşvik etmektir.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”

Açılış konuşmaları sonrasında, Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinden gelen konuk ekipler yaşadıkları bölgelerden özgün müzik ve oyunlar sergilediler.

Cumhuriyet Meydanı’nda gece gerçekleştirilen Türk Tarihi Mapping ve dron gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi. 200 drone ile oluşturulan Kastamonu yazısı, üç hilal, Türk bayrağı, Türkiye haritası ve Türk boyları tamgaları büyük alkış aldı.

22. TÜRK DÜNYASI GÜNLERİ etkinliklerine Mustafa Yıldızdoğan ve Kıraç konserleriyle renk kattlar.