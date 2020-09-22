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Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk diasporasının yeni nesillerini asimilasyondan korumak ve anavatanla bağlarını güçlendirmek bütüncül bir strateji ile mümkündür. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) gerçekleştirdiği sivil toplum proje destekleri, burs, staj, gençlik, kültür ve anadil programları bunun bir parçasıdır" dedi.

22 Eylül 2020 Salı 13:33
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Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür

ANKARA - Bakan Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi Kapanış Programı'na katıldı. Programda Ersoy'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, YTB Başkanı Abdullah Eren ile çok sayıda davetli de yer aldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, "Türk diasporasının yeni nesillerini asimilasyondan korumak ve anavatanla bağlarını güçlendirmek bütüncül bir strateji ile mümkündür. YTB'nin gerçekleştirdiği sivil toplum proje destekleri, burs, staj, gençlik, kültür ve anadil programları bunun bir parçasıdır. Aynı zamanda yurt dışındaki insanlarımızın taleplerini kurumlarımıza aktararak, mevzuat çalışmaları için koordinasyonu sağlaması da bu bütüncül stratejinin gereğidir" dedi.

'DAHA GÜÇLÜ TÜRK DİASPORASI İÇİN İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK'

Bakan Ersoy, kamu kurumlarının YTB'nin koordinasyonunda, 2019 yılının başından bugüne kadar 17 farklı konuda yasal ve idari iyileştirmeyi hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Boşanma kararlarının tescilinden, yabancı ehliyet süresine, çocukların vatandaşlığının korunmasından emeklilerin yarı zamanlı çalışmasına uzanan bu kapsamlı çalışma, yurt dışındaki insanlarımızın ülkemize aidiyet ve devletlerine güven duygusunu güçlü bir şekilde pekiştirmiştir" diye konuştu.

Proje sırasında gerçekleştirilen anketlerin ve odak görüşmelerinin ortaya koyduğu 35 ayrı konu başlığında kamu kurumlarının mevzuat çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Mavi Kartlıların Nüfus Kaydı Sorgulama ve Erişim Sorunlarının Giderilmesi', 'Yurt Dışındaki Hükümlülerin Vesayet Altına Alınması', 'Yerinden Öğretmen İstihdamına Yönelik Düzenlemelerin Yapılması', 'Türkiye’de İkamet Eden Mavi Kartlıların Genel Sağlık Sigortası Primleri', 'Diaspora Gençleri ve Uluslararası Öğrencilere Türkiye'de Staj Yapma İmkânı Sağlanması' gibi çok önemli başlıklar öne çıkıyor. İnşallah daha güçlü bir Türk diasporası için kurumlarımız arasındaki iş birliği ve dayanışma ruhunu devam ettirerek nice güzelliklere hep birlikte imza atacağız."

YTB Başkanı Abdullah Eren ise yurt dışındaki vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi projesi kapsamında bin 288 sayfalık mevzuatın derlendiğini, 17 yasal düzenleme yapıldığını, kurumlarla çözüm için 43 toplantı düzenlendiğini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyTürk DiasporasıAsimilasyon
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