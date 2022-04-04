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Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

04 Nisan 2022 Pazartesi 13:11
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Türk-Alman Üniversitesi’ne “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 18.04.2022 (Mesai bitimine kadar) olup, başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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