Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli'de, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca, 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekât ve polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel (150 operasyonel tim) görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir." denildi.