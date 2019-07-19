Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tunceli bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tunceli bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
DHA