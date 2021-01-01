TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrkulu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı Ziyaret Etti 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başkan Tanrıkulu, TÜMKİAD heyeti olarak, İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş Beyefendiyi makamında ziyaret ettik. Değerli emniyet Müdürümüzün nezaketi ve misafirperverliği için teşekkür ederiz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen sivil toplum kuruluşu TÜMKİAD ’ı anlattık, kendisin den ise İstanbul için huzur ve güveni dinledik. Çok verimli ve keyifli bir sohbet oldu. Bir kez daha şahit olduk ki, İstanbul emin ellerde. Birçok ülkeden büyük olan İstanbul’un Emniyetinde büyük başarılarına ekibi ile imza atan sayın müdürümüze ve ekibini tebrik ediyor. Ayrıca Gece gündüz demeyip, fedakârca görev yapan değerli Emniyet mensubu arkadaşlarımıza da Emniyet müdürümüzün nezdinde teşekkür ediyoruz dedi .