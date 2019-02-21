Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102851
ALTIN
228.493
DOLAR
5.3176
STERLİN
6.9424
EURO
6.0374
Mikroplar lösemi riskini azaltabilir
Mikroplar lösemi riskini azaltabilir
Ezhel hakkında karar
Ezhel hakkında karar
Türk boksör Avni Yıldırım dünya şampiyonluk maçına çıkıyor
Türk boksör Avni Yıldırım dünya...
Whatsapp güvenlik açığının düzeltileceğini duyurdu
Whatsapp güvenlik açığının düzeltileceğini duyurdu
İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta arttı
İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta arttı

TSK'dan Kars'ta nefes kesen kış tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın taarruz bölümü nefes kesti.

TSK'dan Kars'ta nefes kesen kış tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın taarruz bölümü nefes kesti.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:06
0 Okunma
TSK'dan Kars'ta nefes kesen kış tatbikatı

KARSA - Kars'ta 4 Şubat'ta başlayan 'Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı' 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde,14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda yapıldı. İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikatta işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amaçlandı. Tatbikatın, 'Seçkin Gözlemci Günü'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları ve yabancı askeri ateşeler katıldı. 

Tatbikatta, 'Atmaca' ve 'Şahin' ülkeleri arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan harp senaryosu gerçekleştirildi. Bu kapsamda komandolar, önceden belirlenen düşman mevzilerine Skorskyler ile getirildi. Karlı dağlara iniş yapan komandolar, kayak takımlarıyla düşman hedeflerinin olduğu bölgeye ilerledi. Bu sırada ATAK helikopterleri havadan komandoların güvenliğini sağladı.

Tatbikatın ikinci bölümü ise topçu atışlarıyla başladı. İHA ve SİHA’lar tarafından belirlenen düşman mevziileri vuruldu. Sis atışlarının ardından F-16'lar düşman hedeflerini vurdu. ATAK helikopterleri yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleri kullanarak, hedefleri imha etti. Senaryo çerçevesinde askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR'ın mayınları imha ederek açtığı alanda ilerlerken keskin nişancı atışları yapıldı. Tatbikatta obüs ve tanklar da hedeflerini vurdu. Chinook helikopteri de 105 milimetrelik topu tatbikat alanına getirdi. Tatbikat, Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin, tatbikata katılan ülkelerin bayraklarını açtığı atlayışla sona erdi.

Tatbikatta 25 savunma sanayi firması ile 8 kamu kurumu görev aldı. 2 binden fazla personelin görevlendirildiği tatbikatta 545 araç ve 790 silah kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKKarsKış Tatbikatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum depremin bilançosunu açıkladı
Bakan Kurum depremin bilançosunu açıkladı
Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı
Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Belediyelere Süreli Yayın Bilgilendirmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Belediyelere Süreli Yayın Bilgilendirmesi
"2012'den bugüne 176 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı"
"2012'den bugüne 176 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı"
Mersin'de feci kaza
Mersin'de feci kaza
Bakan Kurum: "590 bin konutun dönüşümünü sağladık"
Bakan Kurum: "590 bin konutun dönüşümünü sağladık"
Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden faciasında, 3 şüpheli adliyede
Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden faciasında, 3 şüpheli adliyede
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Bayraklı'daki o bölgede bakanlık inceleme başlattı
Bayraklı'daki o bölgede bakanlık inceleme başlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ