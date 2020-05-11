Tren kazası davasında tek tutuklu sanığın tahliye talebine ret

ANKARA - Ankara-Konya seferini yapan YHT ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili davanın, Ankara 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Dosyaya giren yeni belgeler yönünden savunması sorulan sanık Yıldırım, 30 yıl boyunca mesleğini severek yaptığını, ilk duruşmadaki savunmasında hatasını kabul ettiğini belirtti. Yaptığı hatanın gerekçelerinin savunmasında yer aldığını söyleyen Yıldırım, "Bir hatadan dolayı cezaevindeyim. Ailemden, çocuklarımdan ayrı kaldım. Hem sağlığım hem de aile düzenim bozuldu. Üniversitedeki çocuğum öğrenimini bırakmak zorunda kaldı. Ben 58 yaşındayım, adresim ailemin yanıdır, gidecek başka da yerim yok. Uzun süredir tutukluyum, bu nedenle tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.