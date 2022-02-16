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Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

16 Şubat 2022 Çarşamba 13:07
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek: 8’inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model personeli alınacaktır.

Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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