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Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek

02 Ocak 2022 Pazar 12:33
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Trabzon Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Trabzon Üniversitesi, birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacaktır.

Üniversitenin internet sayfasında formlar kısmında yer alan “Öğretim Elemanı Kadroları İçin İlan Başvuru Dilekçesi”nin doldurulmuş ve imzalanmış hali ile başvuru yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi 15’inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00’de) biter. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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