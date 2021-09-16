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Trabzon'da haftada 150 aşısız anne adayı Covid-19'a yakalanıyor

16 Eylül 2021 Perşembe 11:55
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Trabzon'da haftada 150 aşısız anne adayı Covid-19'a yakalanıyor

TRABZON - Trabzon'da Delta varyantının etkisiyle yaşanan salgının 4'üncü dalgasında haftada yaklaşık 150 aşısız anne adayı Covid-19'a yakalanıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin "Geçen yıla oranla gebe Covid-19'lu vaka sayılarımız yaklaşık 5 kat arttı" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, koronavirüse yakalanan gebe sayısında önemli bir artış yaşandığını söyledi. Geçen yıla göre bu sayının 5 kat arttığını belirten Prof. Dr. Tekin "Hatta bunun birkaç ay öncesine kıyasladığımızda bile bariz bir artış söz konusu. Gebeler, özel ve hassas bir grup. Genç hastalardan oluşuyor. Aşılanma oranlarımız çok düşük. Özellikle gebeler ön yargılı, aşılanan sayısı az olduğu için vaka sayısındaki artışı buna bağlıyoruz. Haftalık aktif Covid-19 enfeksiyonu sayımız yaklaşık 150 civarında. Bunların da yaklaşık yüzde 20'sini yatırarak takip ediyoruz" dedi.

'5 İLA 7'NCİ GÜNDE TABLO AĞIRLAŞIYOR'

Virüse yakalanan anne adaylarının, hastalığın beşinci gününden itibaren durumunun ağırlaşabildiğini belirten Tekin "Genellikle tanı koyduğumuz anda anne adaylarını yatırıyor ve takip ediyoruz. Yatırdığımız hastalarda genel gözlemimiz şu; ilk birkaç gün çok rahat seyretmesine rağmen hastalığın 5 ila 7'nci günü tablo ağırlaşmaya başlıyor ne yazık ki. Solunum sıkıntıları, akciğer tutulumları başlıyor. Evde başka kimse problem yaşamazken, Covid-19'lu gebelerin solunum sıkıntısı olduğu ve yoğun bakıma girme risklerinin arttığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

'ANNE KARNINDA BEBEK ÖLÜM RİSK ORANLARI ARTTI'

Tekin, koronavirüse yakalanan anne adaylarında, anne karnında da bebek ölümlerinin yaşandığını hatırlatarak "Gebeliğinde Covid-19 geçiren hamileleri, farklı risk faktörleri bekliyor. Çok rahat bir hastalık geçirmiş olsa bile gebelik bu süreçten olumsuz etkilenebiliyor. Bu konuda birtakım teoriler var. Teorik olarak Covid-19 enfeksiyonu 'plasenta' dediğimiz, bebeğin eşini enfekte etme riski olan bir hastalık ve ilerleyen haftalarda anne iyileşse bile bebeği ölüm riski artabiliyor. Erken doğum, erken su gelişi, gebelik zehirlenmesi dediğimiz hastalıkları, gebeliğinde Covid-19 geçiren anne adaylarında daha sık görmeye başladık. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında Covid-19 geçiren anne adaylarında, anne karnında ölüm risk oranlarının artmış olduğunu gözlemledik" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonDelta VaryantıCovid19Aşısız Anne Adayları
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