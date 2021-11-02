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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın bu akşam Türkiye'ye getiriliyor

02 Kasım 2021 Salı 13:40
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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın bu akşam Türkiye'ye getiriliyor

İSTANBUL - 'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. 

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın firari ağabeyi sanık Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istemişti. Yapılan işlemlerin ardından iade işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na bağlı 4 kişilik özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmek üzere Brezilya Sao Paulo'dan Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. THY uçağının saat 18.25'te İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.  Şüpheli Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndaki giriş işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TosuncukFatih AydınTürkiyeÇiftlik Bank
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