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"Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:34
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"Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - 'TOSUNCUK' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın 4 günlük emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından  sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 
 

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın 3 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ne İfade işlemleri için getirilmişti. Aydın'ın ifadesine önceki akşam saat 22.00'da başlandı. İfade işlemi dün sabah saat 05.00'a kadar devam etti. Ardından dinlemek için ara verilen ifade verme işlemine saat 12.00'da tekrar başlandı. Aydın'ın ifadesi dün saat 23.30 sıralarında tamamlandı. Aydın'ın ifade alınma işlemi 4 gün sürdü. Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından bu sabah saat 06.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinden, sağlık kontrolü işlemleri için önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TosuncukAdliyeMehmet Aydın
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