Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1387.39
ALTIN
504.58
DOLAR
8.6770
STERLİN
12.0077
EURO
10.2720
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
TED Üniversitesi 13 Araştırma...
TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor
TBMM Başkanlığı 35 Personel...
12 adet spor sahası onarım işi yaptırılacak
12 adet spor sahası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yakalandıktan sonra hakkında farklı illerde şikayetler yapıldı.

06 Temmuz 2021 Salı 12:35
7 Okunma
'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi

İSTANBUL, (DHA)

Yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçelerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği ve 102 şikayetçinin olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan Mehmet Aydın hakkında farklı illerden mağdurların şikayette bulunduğu belirtildi. Şikayetler, yetkisizlikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, şikayetlerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği öğrenildi.  Mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesinin yapıldığı da öğrenildi. Tek dosyada birleştirilen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmaya Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile gizlilik kararı getirildi. 

HAKKINDA AÇILAN DAVADA İSE 75 BİN 260 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan  Mehmet Aydın hakkında  2018 yılında dava açılmıştı. Davada Mehmet Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma / yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" , "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor. Mehmet Aydın, diğer 19 sanıkla birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TosuncukşikayetlerTek DosyadaBirleştirildiMehmet Aydınçiftlik Bank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıntı ve icralık TIR’ların şasi numaralarını değiştiren şebekeye operasyon: 34 gözaltı
Çalıntı ve icralık TIR’ların şasi numaralarını değiştiren şebekeye operasyon: 34 gözaltı
Orhan İnandı, Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürütmüş
Orhan İnandı, Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürütmüş
Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu': 12 gözaltı
Tefeci 'Boğalar Çetesi'ne 'Matador operasyonu': 12 gözaltı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bırakın çocuklar camide neşeli olsun
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bırakın çocuklar camide neşeli olsun
Kanlı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı tutuklandı
Kanlı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı tutuklandı
Sivas'ta, Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması
Sivas'ta, Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması
Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz
Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı
Yusufeli'nin 7'nci kez taşınacağı yeni yerinde 'kura' heyecanı
Yusufeli'nin 7'nci kez taşınacağı yeni yerinde 'kura' heyecanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma