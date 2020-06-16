Tokat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi

TOKAT - Tokat’ta polis ekipleri, kente kaçak silah ve tarihi eser sokulacağı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Niksar ilçesi uygulama noktasında takip ettikleri aracı durdu. İçerisinde S.A., E.A., M.D. ve A.D.’nin bulunduğu araçta arama yapan polis ekipleri, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 şarjör ve 8 fişek ile birlikte tarihi eser olduğu değerlendirilen 80x100 santimetre ebatlarında tuval üzerine yağlı boya ile yapılmış kadın ve erkek resmi bulunan 'M.Berntwiller Mai 1881' ibaresi işlenmiş tablo ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. Ele geçirilen tablo inceleme yapılmak üzere Tokat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.