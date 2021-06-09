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Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Tokat'ta özel bir şirkete ait antimon maden ocağında göçük altında kalan Sadık Kültür (39), yaşamını yitirdi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:23
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Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

TOKAT - Olay, dün gece saatlerinde Turhal ilçesine bağlı Elalmış köyünde bulunan antimon maden ocağında meydana geldi. İşçilerden evli ve 3 çocuk babası Sadık Kültür maden ocağında çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Ocaktaki diğer mesai arkadaşları tarafından göçük altından yaralı çıkarılan Kültür, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadık Kültür, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, maden ocağında görevli 6 kişi gözaltına alındı. 

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında göçüğün yaşandığı ocakta çalışmalara geçici olarak verildi. Yaşanan göçüğün sebebinin ise yapılan incelemelerden sonra netlik kazanılacağı öğrenildi. Maden ocağının giriş ve çıkışları da kapatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maden OcağıGöçükTokat
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