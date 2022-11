Tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı: 3 ölü, 8 yaralı

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de minibüsten çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN SON PAYLAŞIMLARI



Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Tolga Güleryüz dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği; Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de aralarında olduğu 8 kişinin yaralandığı tiyatrocuların sosyal medyada yoldayken paylaşımlar yaptıkları görüldü. ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin, son durak olan Çorum'dan dönerken yaptıkları kaza öncesi minibüsten fotoğraf paylaştıkları, Ceyhun Fersoy'un ekip arkadaşları ve seyircilere teşekkür ettiği görüldü.



CEYHUN FERSOY’UN EŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞ



Kazada yaşamını yitiren tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün, aynı kazadan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner ile saatler önce görüntülü konuştuğu ve Instagram'dan karşılıklı paylaşımlar yaptıkları görüldü.

VALİ MASATLI YARALILARI ZİYARET ETTİ



Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrası yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu:



“Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun’a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibarıyla Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey ile de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum, birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR’a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var.”