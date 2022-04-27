Tırnaklarda yaz modasını keşfedin

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gökkuşağının tüm renklerini tırnaklara taşınıyor. İsterseniz modern hatlarla isterseniz çiçeklerle süsleyin ama gökkuşağının tüm renklerini taşıdığınız tırnaklarınız hem oldukça ilgi çekecek hem de her baktığınızda sizi mutlu edecek. Güzel desenlerle süslenmiş protez tırnaklarla bakımlı ve harika görünen ellere sahip olabilirsiniz. Kağıthane avangart’da hizmet veren Buk Beauty stüdyo ‘nun Kurucusu Buket Acar Önal, tırnaklarda 2022 modasını anlattı ve protez tırnak yaptırırken dikkat edilecekler konusunda önemli uyarılarda bulundu.

FEMİNEN VE MASKÜLEN TARZLAR ÖN PLANDA

Nasıl ki moda sektöründe 80’ler 90’lar tarzı geri geliyorsa, tıpkı tırnaklarda da aşırıya kaçılmamış, daha feminen ve aynı zamanda maskülen diyebileceğimiz, sade fakat oldukça temiz ve şık duran, her insanın el ve tırnak tipine uygun, doğal görünümü bozmayan renk, boyut ve şekiller tercih ediliyor.

YAZIN GÖZDESİ NEON RENKLER

Aslında her yaz olduğu gibi bu yaz da yine neon renkler revaçta olacak. Aynı zamanda soft pudra tonlarını sık sık göreceğiz.

Pantone 2022 ilkbahar yaz renklerinden kahvemsi ve saks mavisi gibi renkleri, kıyafetlerde olduğu gibi tırnaklarda da sıkça göreceğiz.

Son olarak bronz tenlerin vazgeçilmezi kireç beyazı, kırık beyaz gibi beyazın her tonunu iliklerimize kadar hissedeceğiz.

TIRNAKLARDA İLKBAHAR ÇİÇEKLERİ

Desenlerde en çok konsept temalar ön planda.

Örneğin; sevgililer günü haftasına girildiğinde tırnaklarda bolca kalpli çizimler, ilk bahar yaklaştıkça çiçekler ve yapraklar gibi desenler göreceğiz. Çizimler tıpkı standart kalıcı oje uygulamasındaki gibi, siz çıkartmak isteyene kadar şeklini ve parlaklığını koruyor.

NASIL UYGULANIYOR?

Birbirinden güzel desenlerle süslenmiş rengarenk tırnaklara kavuşmak için uzun ve güçlü tırnaklarınızın olmasına gerek yok. Kolayca uygulanan protez tırnak uygulaması, uzun süre kalıcı ve güçlü tırnaklara sahip olmanızı sağlıyor.

Tasarımcıların birbirinden güzel desenleriyle süslenen tırnakları uygulama süresi değişiklik gösterebiliyor. Nail Art Designer Önal, desenli protez tırnakların uygulaması ve tırnaklarda son moda şekillendirmeler hakkında şöyle diyor;



"Kalıcı oje üzerine, farklı boya ve malzemelerle tasarımcının yaratılıcılığına ve kullanıcının tercihine göre yapılmaktadır. Süresi, seçilen tasarıma bağlı olarak değişebilmektedir."

KÜT MÜ OLMALI, OVAL Mİ?

Bilinen birkaç standart stil dışında, son dönemde oldukça fazla tırnak şekli ortaya çıkmıştır. Örneğin sıkça tercih edilen küt ve oval tırnak son zamanlarda yerini badem ve balerin adı verdiğimiz tırnak şekillerine bırakmıştır.

Çok uzun ve küt tırnaklar, naturelliğin ön planda olduğu şu dönemde demode diyebileceğimiz stil grubuna girebilir.

DEZAVANTAJLARI VAR MI?

Protez tırnak doğru uygulamalarla yapıldığında dezavantajı olan bir yöntem değildir.

Avantajlarından bahsedecek olursak eğer; estetik görünümün bozulmasını yüksek oranda sıfırlar.

Bütün tırnaklara yapılabildiği gibi, kırılan bir kaç tırnağa da yapılarak, kişinin tırnak boyu orantısızlığı da düzeltilebilir.

Kullanılan malzemeye alerjisi olan ve mesleğin icrasını kısıtlayacak durumda olan kişiler protez tırnak kullanamaz. (Örneğin; masörler, hemşireler, aşçılar, vb.)

BU NOKTALARA DİKKAT!

Her konuda olduğu gibi protez tırnak konusunda da doğru uygulama kusursuz ve sorunsuz bir görünüm için oldukça önemli. Buket Acar Önal, protez tırnak uygulaması yaptırırken dikkat edilecekleri anlattı:

"Protez tırnak uygulaması yaptırırken, kişi tırnak yatağından çok daha uzun bir tırnak yaptırmamaya özen göstermelidir. Çünkü tırnak yatağı, üzerindeki malzemeyi taşıyamadığı takdirde, estetik güzellik oluşturulmaya çalışılırken daha kötü sonuçlara sebep olabilir."

PROTEZ TIRNAKLARIN BAKIMI DA ÇOK ÖNEMLİ

Bu nedenle protez tırnak yaptırırken tırnak yatağının boyuna, genişliğine uygun formda tırnak şekli seçilmeli ve uygulanmalıdır. Ayrıca protez tırnak uygulaması yaptırırken olduğu kadar, yaptırdıktan sonra da dikkat edilmesi gereken bir çok nokta var.

ÖZENLİ KULLANIM KALICILIĞINI ARTIRIYOR

Protez tırnak bakımları aksatılmamalı, tırnaklar çok sert darbelerden korunmalıdır. Tıpkı doğal tırnaklarımızı günlük yaşamda yardımcı bir araç olarak kullanmadığımız gibi, protez tırnakları da aynı özenle kullanmalıyız.