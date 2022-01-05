Tıklanma Rekorları Kıran Kerim Araz ‘Toparlanmam Lazım’ şarkısının hikayesini anlattı!

Haber: Aslan Sayım

Son dönemlerde adını sık sık duyduğumuz Kerim Araz milyonlarca kişi tarafından tıklanma rekoru kıran şarkısı ‘’Toparlanmam Lazım’’ ın hikayesini ilk kez anlattı! Şarkının söz ve müziğinin Kendisine ait olan Kerim Araz duygusal şarkılarıyla adından sıklıkla bahsettireceğe benziyor!

Gazeteci Aslan Sayım’a verdiği röportajda şarkının oluşumunu anlattı.

Biz seni ‘Toparlanmam Lazım’ şarkısıyla tanıdık ve sevdik. Bu şarkı nasıl ortaya çıktı? Projenin oluşumunu anlatır mısın?

Kerim Araz: 'Toparlanmam Lazım' şarkısı aslında anlık bunalım yaşadığım bir esnada oluştu. İçime kapanık bir insan olduğum için genelde bir şeylere üzüldüğümde, kafama taktığımda ya da bana dokunan bir durum olduğunda bunu dile getirmek yerine söze dökmeyi tercih ediyorum. Yine böyle bir esnada kağıt kalemi elime alıp karalamaya başladım. Açıkçası o parçada süslü kelimeler kullanmak yerine tam olarak hissettiğim kelimelerle yazdım ve insanlara dokunanda bu oldu. Toplamda yarım saat gibi bir sürede yazıldı sözleri. Bir saat geçtiğinde hem sözler hem de müziğini çoktan bitirmiştim bile çünkü gerçekten hissederek yaptığım bir parça ve resmen dökülüyordu dilimden. Parçayı bitirdiğimde kendi kendime dedim ki hayatımın en anlamlı ve hisli parçası bu olacak. Dinleyenler ve sevenler içinde öyle olmuş çok fazla güzel tepki aldım.

Toparlanmam Lazım şarkısını yazdıran unutulmamış bir aşk hikayesi mi?

Kerim Araz: Sayılır aslında. 'Toparlanmam Lazım' dediğim gibi anlık bir bunalım anında ortaya çıktı. Tabi ki o bunalımı yaşamamda bir aşk hikayesinin payı var. Bazı şeyleri hissetmek gerekir ve ben bu şarkıyı yazarken birçok şeyi hissettim... Sevdiğim kadına olan sitemim, ona kırgınlığım ve söylemek isteyip söyleyemediğim her şey o şarkıda kalemimden dökülüyor. Dilerim ki hiç kimse 'Toparlanmam Lazım' gibi bir şarkı yazacak kadar zor şeyler yaşamaz. Zira kolay değildi. Ama şu da var ki ben bir insanı kaybedip binlerce hatta yüzbinlerce insan kazandım. Buda o an yaşadığım bunalımın bana verdiği tek pozitif yanı oldu.