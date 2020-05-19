Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir
Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk rallisi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik...
Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
Standard Liege'den Göztepeli Alpaslan'a şok
Standard Liege'den Göztepeli Alpaslan'a şok
Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?
Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

THY uçağı 19 Mayıs özel uçuşu için İstanbul'dan havalandı

Türk Hava Yolları, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla İstanbul'dan Samsun'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu gerçekleştirdi. Bu tarihi sefer için 9 milyon kişinin hatıra bilet aldığı açıklandı.

19 Mayıs 2020 Salı 13:53
0 Okunma
THY uçağı 19 Mayıs özel uçuşu için İstanbul'dan havalandı

İSTANBUL - Yolcusu olmayan tarihi Samsun seferi öncesinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 737-900 ER tipi 'Of' isimli uçak sefer öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Uçuş öncesi uçağın içi, kanat ve gövdesi temizlenerek sefere hazır hale getirildi. Samsun uçağının kaptan pilot koltuğunda bulunan şirketin en genç kadın kaptan pilotu Selin Sevimli ve ikinci kaptan Doğukan Demir son hazırlıklarını tamamladı.  THY'nin tarihi seferi gerçekleştirecek uçağı saat 12.20'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın Samsun'da Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yapacağı öğrenildi. Bu arada tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden oluşturan ve şimdiye kadar 9 milyonu aşkın kişinin kayıt yaptırdığı hatıra biletleri yoğun ilgi gördü.


DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları19 Mayıs Atatürkü AnmaGençlik Ve Spor Bayramıİstanbuldan SamsunaTK1919özel Uçuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit yüzbaşının cenazesi memleketi Isparta'da
Şehit yüzbaşının cenazesi memleketi Isparta'da
Şehit Sözleşmeli Er Çakır, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Er Çakır, son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için 'seyahat kısıtlaması' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için 'seyahat kısıtlaması' genelgesi
Bakan Selçuk'tan gençlere: Yaptığın her işi severek yap
Bakan Selçuk'tan gençlere: Yaptığın her işi severek yap
Hayır Sever İş Adamı Hacı Sadettin Bilgin Camii Külliyesinin Temeli Atıldı
Hayır Sever İş Adamı Hacı Sadettin Bilgin Camii Külliyesinin Temeli Atıldı
MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez
RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez
OGM, 18 bin 545 personeli ile orman yangınlarına hazır
OGM, 18 bin 545 personeli ile orman yangınlarına hazır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı