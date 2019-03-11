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THY duyurdu! Bu tarihlerde bazı seferler iptal

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle 5-20 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak bazı seferlerde iptaller meydana geldiğini belirterek, yolcuların iptallerden dolayı biletlerinde değişiklik ve iade işlemlerinin nasıl yapılacağını duyurdu.

THY duyurdu! Bu tarihlerde bazı seferler iptal

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle 5-20 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak bazı seferlerde iptaller meydana geldiğini belirterek, yolcuların iptallerden dolayı biletlerinde değişiklik ve iade işlemlerinin nasıl yapılacağını duyurdu.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:22
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THY duyurdu! Bu tarihlerde bazı seferler iptal

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 5 Nisan saat 03:00'da  başlayacak ve 7 Nisan saat 00:00'da bitecek.Türk Hava Yolları da, 6 Nisan 2019 saat 02:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’ndan planlanlanan tüm uçuşları İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek. THY, İstanbul Havalimanı’na taşınma nedeniyle 5-20 Nisan 2019 tarihleri arasındaki bazı seferlerinde iptaller meydana geldiğini, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye web sitelerindeki uçuş sorgulama sayfalarından ulaşabileceğini duyurdu. 


Uçuşu iptal olanlar biletini nasıl değiştirecek


Uçuşu iptal olan yolculara tanınan haklar da iptal bilgilendirmesiyle beraber duyuruldu. THY, iptal olan seferlerde değişiklik ve iade işlemlerinin nasıl yapılacağı da şöyle belirtildi:


"Web sitemiz ve güncel mobil uygulamamız üzerinden, uçuş saati geçmemiş biletleriniz için iç hatlar uçuşunuzun veya hiç kullanılmamış, değiştirilmemiş dış hatlar uçuşunuzun iade ve değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bilet değişikliği, orijinal bilette yer alan seyahat tarihi itibari ile 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasında yer müsaitliği durumuna göre belirlediğiniz bir tarih için yapılabilir. Değişiklik işlemleri web sitemiz, mobil uygulamamızın güncel versiyonu, çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz veya biletin satın alındığı acente üzerinden yapılabilecektir.Bilet iade işlemleri düzenlenme tarihi itibari ile ücretli biletlerde iki yıl içerisinde, mil puanı ile alınmış olan biletlerde ise bir yıl içerisinde; web sitemiz, mobil uygulamamızın güncel versiyonu, çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz veya biletin satın alındığı acente üzerinden yapılabilir. Uçuş saati geçmiş biletlerin iade işlemleri yalnızca satış ofislerimiz ve çağrı merkezimiz üzerinden yapılabilecektir. Sesli yanıt sistemi destekli 444 0 849 / +908503330849 no’lu çağrı merkezimiz üzerinden, iç hatlar uçuşunuzun veya hiç kullanılmamış, değiştirilmemiş dış hatlar uçuşunuzun iade ve değişiklik işlemlerini, müşteri temsilcisine bağlanmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz" 


THY Genel Müdürü Ekşi, dış hatlar lougne'ının fotoğraflarını paylaştı


Bu arada Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda dış hat yolcularının kullanımına tahsis edilecek olan 9 bin 200 metrekare büyüklüğündeki lounge'ın fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.Yiyecek içecek noktalarının yanı sıra kütüphane, çocuk oyun odaları ve transit yolcular için yatak odaları da yer alıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYSefer Iptal5-20 Nisan
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