THY, 5 Nisan'daki "büyük göç"e hazır

İSTANBUL - THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, taşınmanın planları belli oldu. Dünya havacılık tarihinde eşine ender rastlanan havalimanı taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59’da tamamlanacak. Büyük Göç'ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan sabahı saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapalı olacak.

AYCI: DÜNYA SİVİL HAVACILIĞINDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM OLACAK

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da dev operasyona ilişkin "Doğup büyüdüğümüz evimiz Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığımız için hüzünlüyüz diğer tarafta ise dünyanın havacılık merkezi bizim evimiz olacağı için heyecanlıyız. İki gün sonra Cuma günü başlayacak büyük taşınma ile yalnızca Türkiye'de değil, dünya sivil havacılığında büyük bir değişim olacak. İstanbul Havalimanı gökyüzünün rengini kırmızı-beyaz ile değiştirecek" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK HAVALİMANI’NIN VEDA UÇUŞU DA NETLEŞTİ

Türkiye’nin ve Türk Hava Yolları’nın küresel havacılıktaki yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’ndan yolcu taşıyacak son uçak, Atatürk Havalimanı – Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14:00’da İstanbul Havalimanı’nda başlayacak. Büyük Göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı – Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. İstanbul Havalimanı’ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.

5 BİN TIRLIK YÜK TAŞINACAK

Büyük Göç’te, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. Bu büyük operasyonda bin 800’den fazla çalışan görev alacak.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Büyük taşınmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve İstanbul sakinlerini minimum seviyede etkilemesi için taşıma güzergâhında alınan bazı tedbirler şöyle:

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA GİDİŞ - GELİŞ İSTİKAMETİ

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikametine;

5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, 12 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar,

6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey Kavşağı'na kadar kapatılacak

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELİŞ İSTİKAMETİNE:

6 Nisan saat 01.00'den itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte, İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt havuzlu kavşağa kadar, 5 Nisan saat 22.00'den başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimin 24 saat boyunca kapatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişine izin verilecek.

HAVALİMANI KODLARI DEĞİŞİYOR

İlk etap açılışı sonrası THY'nin tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı ISL kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’nın IST kodu İstanbul Havalimanı’na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise ISL kodunu alacak.