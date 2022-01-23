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THY, 31 uçuşu iptal etti

THY, 31 uçuşu iptal etti

23 Ocak 2022 Pazar 21:14
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THY, 31 uçuşu iptal etti

İSTANBUL,(DHA) 

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı olmak üzere 31 seferi iptal etti.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYUçuş Iptal
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