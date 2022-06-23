Onlar Patlak Silikon adlı YouTube kanalında her hafta Cuma gecesi astrolojik yorumları ve tatlı sohbetleriyle hayatımıza umut ve eğlence katıyorlar. Sevgili dostum Hürriyet Turnalı ve onun sunum deyimiyle çok log'lu Özlem Özbatur'dan bahsediyorum. Gerçek hayatı yansıttığı romanları ile tanınan Hürriyet bu defa Özlem ile birlikte yazdıkları bir bilgi kitabıyla karşımızda, üstelik okunması kolay bir roman kıvamında ya da kendisine soralım, bize sunduğu nedir?

ROMANLARIN, YEMEK VE DİYET KİTABI VE ŞİMDİ DE "TEŞEKKÜR EDERİM" DEĞİŞİK BİR TARZ DENEMİŞSİN.

Hürriyet Turnalı: Çok renkliyim ama kendimi oldururken korkunç yollardan geçmişliğim var. Bu keskin virajlardan sağlık, mutluluk ve başarıyla dönmemi sağlayan nedenleri keşfettim ve onları okurlarıma açmak istedim. Şimdi seninle konuşurken farkına vardım, evet değişik bir tarz. Yaşanmış hikayeler, şiirler ve numeroloji bir arada... Umarım her okuyanın hayatında güzel kapılar açar. Her satır kapı açtırmaya yönelik hesaplandı. Özlem ile uzun bir yolculuk yaptık açıkçası.

ÖZLEM SEN BU YOLCULUĞA NASIL DAHİL OLDUN?

Özlem Özbatur: Bir sabah bir uyandım Hürriyet'ten bir mesaj; biliyorum sabah yatmış, uyanana kadar merakla bekledim. Anlattıkları beni benden aldı ve hemen çalışmaya başladık. Mademki hepimiz bir enerjiyiz ve düşündüğümüz, söylediğimiz her şey kaderimizi etkiliyor o halde bu konuda bilinçlenmek zorundayız. Bir başka değişle ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekiyor.

AĞZIMIZDAN ÇIKAN KELİMELERLE HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL Mİ?

Hürriyet Turnalı: Ağzımızdan çıkan kelimeler ve cümlelerle hayatımızı iyileştirmek, yukarıya taşımak mümkün olduğu gibi, hayatımızı kaosa dönüştürmek, dibe vurmakta mümkün. Kitapta kendi hayatımdan kesitlerle örnekledim. Senin için bambaşka bir örnek vereyim. Mesela devamlı "aşkım" diye hitap ediyorsun da acaba ilişkinizin enerjisi o kelimeyi kaldırıyor mu? Sürekli kullandığınız cümle ve kelimelere gerçekten çok dikkat etmek gerek.

Özlem Özbatur: Bizi oluşturan karakter özelliklerimizi bilmediğimiz taktirde yaşamımızda tam bir performans sağlamamız mümkün olmaz. Kendimizi tanımak neleri yapabileceğimizi, hangi konuda ki eksikleri tamamlayacağımızı bilmek hayatımızı kolaylaştırır. Tabii ki ilişkilerinde enerjisi var. Kitabımızda bunun çok teknik ve kolay bir yolunu da anlattık.

Hürriyet Turnalı: Başrolde Numeroloji'yi kullandığımız bambaşka bir sistem oldu ortaya çıkan ve kişiye özel.

NUMEROLOJİ VE EBCET HESABI AYNI ŞEYLER Mİ?

Özlem Özbatur: Türk İslam kültüründe EBCED, Avrupa'da ise NUMEROLOJİ olarak isimlendiren ilim, her harfe verilen sayı değerleriyle sahip olduğumuz enerjileri bize gösterir. EBCED hesabında Arapça harfler kullanılırken, NUMEROLOJİ'de Latin harfleri kullanılmaktadır.

KİTABIN ADI ÇOK GÜZEL, NİYE "TEŞEKKÜR EDERİM" ANLATMAK İSTER MİSİN?

Hürriyet Turnalı: Farkına varmama sebep olan cümle "Teşekkür ederim". Yürekten bir teşekkür ederim demek o kadar güzel kapılar açıyor ki... Farkına vardığım için minnettarım, hem kendi adıma, hem de okuyup faydalanacak kişiler adına tüm kalbimle evrene "Teşekkür ederim."

KUŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KİTABINIZDAN YOLA ÇIKARAK EĞİTİM VE SEMİNERLERİNİZLE YOĞUN BİR GÜNDEMİNİZ VAR DEDİ, DOĞRU MU SÖYLEDİLER?

Özlem Özbatur: Kesinlikle birçok seminerimiz ve imza günlerimiz var. Hepsinde sizi yanımızda görmeyi isteriz.

Hürriyet Turnalı: Ayrıca Ağustos ayında yapacağımız bir eğitim, şifa ve tabii ki eğlence kampımız var. Gerçekten kaçırırsan üzülürsün vallahi Funda'm illa da zaman ayır ve gel.

ÖZEL BİR ÇALIŞMANIZ VAR SENE DE SADECE BİR KEZ YAPILAN ÇOK İLGİMİ ÇEKTİ KAMP DA O ZAMANA DENK GELİYOR YANILMIYORSAM…

Hürriyet Turnalı: Evet aynen çok faydalı, çok eğlenceli bir kamp olacak. Fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz. Bizi paslandıran, yanlış çalışmamıza neden olan nasırlaşmış etkilerden kendimizi kurtaracağız. Daha sağlıklı, daha pozitif, daha güzel olacağız.

KİTABINIZIN KAPAĞI DA ADAŞIN BİR RESSAMIN TABLOSU… TESADÜF DEĞİL DİMİ?

Özlem Özbatur: Kitabın içinde veya üstünde bulunan hiçbir şey tesadüfi değil. Ünlü ressam Özlem Taş'ın Yaşam Sembolleri koleksiyonundan "Sonsuzluk" adlı eseri. Sanatçının eseri ile anlatmak istedikleri müthiş o kadar kitabın ruhuna uygun ki ilk sayfada okuru sevgili Özlem karşılıyor.

Hürriyet Turnalı: Kendisine şu esnada Hollanda'da ki sergisinde başarılar diliyor ve çok teşekkür ediyoruz.

Doğduğumuz andan itibaren ailemiz ve çevremiz tarafından bize öğretilen kalıplarla büyüyoruz.

Doğru yada yanlış sorgulamadan. Artık sorgulama zamanı geldi.

Değişen dünyaya ayak uydurmak için kendimizin de değişmesi gerekir. Bu değişime nereden başlamalı? Öncelikle bu sorunun cevabını bulmak gerekir. Değişim kendini tanımakla başlar. Kendini tanımak ise ruhunla bağlantı kurmanla alakalıdır: "Gerçekten ben kimim, niye bu dünyaya geldim, dünya sahnesindeki rolüm ne, yapabildiklerim ve yapmayı öğrenmem gerekenler neler?" gibi pek çok sorunun cevabını bulmak gerekir.