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Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı 2 sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı 2 sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:06
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Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, 'Kıran' operasyonları kapsamında, PKK/KCK terör örgütün lojistik ve ikmal kaynaklarına darbe indirmeye devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Kıran-Şehit GK Kerem Karakoc 2019-218' operasyonunda, PKK/KCK terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 Ddragunov keskin nişancı tüfeği, 18 antitank roketatar mühimmatı, 17 antipersonel roketatar mühimmatı, 47 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 dragunov şarjörü, 300 adet 5,56 milimetre fişek, 150 adet 7,62 milimetre fişek, 5 elektrikli fünye, 1 el telsizi, 25 örgütsel kıyafet, 3 boş tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği öğrenildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

DHA

Son Güncelleme: 24.10.2019 06:19
Anahtar Kelimeler:
DarbeKıranPKKTerör örgütü
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