Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94974
ALTIN
281.572
DOLAR
5.8924
STERLİN
7.4689
EURO
6.4797
Ateş hattından canlı görüntüler
Ateş hattından canlı görüntüler
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Zirveyi hedefleyen takımız
Zirveyi hedefleyen takımız
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’ oyunu ile Trump’ta
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’...
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
Yeşil renkli yumurta üretimi ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Sayı 595'e çıktı
Kapat

Terör gazileri ve şehit yakınlarından harekata destek: Seve seve gideriz

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başarıyla sürdürülen Barış Pınar Harekatı’nı desteklediklerini belirterek, "Operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. İhtiyaç olduğunda da seve seve bölgeye gitmeye hazırız" dedi.

Terör gazileri ve şehit yakınlarından harekata destek: Seve seve gideriz

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başarıyla sürdürülen Barış Pınar Harekatı’nı desteklediklerini belirterek, "Operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. İhtiyaç olduğunda da seve seve bölgeye gitmeye hazırız" dedi.

15 Ekim 2019 Salı 12:24
9 Okunma
Terör gazileri ve şehit yakınlarından harekata destek: Seve seve gideriz

İSTANBUL - Mecidiyeköy’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, Barış Pınar Harekatı’nı desteklediklerini belirterek,  çağırılsalar seve seve harekata katılacaklarını belirttiler.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERDEN HAREKATA TAM DESTEK 

Kıbrıs Gazisi Salih Erdem, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Beşparmak Dağları'nda havan isabet etti arabamıza. Şu an 45 şarapnel parçasıyla yaşıyorum. Harekata destek veriyorum. Keşke biz de orada olsak. Aileleri rahat olsunlar. Sağ selamet hepsi geri gelecekler. Şu an bizi çağırsınlar koşarak gideriz" diye konuştu. Yüzbaşı eşini şehit veren Tuğba Eroğlu da, "Eşim Yüzbaşı Sinan Eroğlu, 2007 tarihinde sınır operasyonunda şehit oldu. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Ülkemize, bayrağımıza ihtiyacımız var" dedi. Şehit babası Semami Arşi ise, "Şehit Emre Arşi’nin babasıyım. 2009 yılında Şırnak'ta sıcak çatışmada şehit oldu. Onlara Allah güç kuvvet versin. Ben burda durmak istemiyorum. Onların yanında olmak istiyorum. Vatan için şehit olunacaksa ben gitmek istiyorum. Bizde vatan sevgisi, bayrak sevgisi başkadır. Ben Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyorum" şeklinde konuştu. Gazi Süleyman Yılmaz da, "1996 yılında Kuzey Irak sınırında terörle mücadelede çatışmada vuruldum. 8 tane mermi yedim. 23 ameliyat geçirdim. Yaklaşık 7 yıl tedavi gördüm. 6 ay yoğun bakımda kaldım. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyorum. Şu an çağırsınlar seve seve gideriz” dedi.

Gazi Yusuf Güler ise, "1993 yılında Hakkari Dağ Komando tugayında 10 aylık askerken patlamada yaralandım. Sağ gözüm görmüyor. Barış Pınar Harekatı'nı destekliyorum. Aileleri bize emanet. Komutanlarımıza sesleniyorum. İhtiyaç olursa tecrübemiz de var seve seve gelirim" diye konuştu. Gazi Ümit Şimşek, "1998 yılında kuzey Irak bölgesinde Kılıçkaya operasyonunda yaralandım. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyorum. 550’ye kadar terörist öldürüldü. Ben yaralanmadan 5-6 kez çatışmaya girdim. Operasyon çok iyi yönetiliyor" dedi.

Gazi Resul Tezcan, "Bingöl Yayladere'de mayına basınca sağ ayağımı ve sol gözümü kaybettim. Askerlerimiz bilsin ki dualarımızla onların yanlarındayız. Biz uyumuyoruz. Onlar operasyondayken gece gündüz dua ediyoruz. Ayağımı ve gözümü kaybettim. Bize tek ayak tek göz de yeter. Ama şu an ihtiyaç olsun seve seve gitmeye hazırım. Tek gözüm ve ayağımla çarpışırım" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Önder Çelik, "Bizler canlarından vazgeçen ama vatanlarından vazgeçmeyen şehit yakınları ve gazileriz. Bizler bedel vermiş kişileriz. Şu an olsun yine vermeye hazırız. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Oradaki askerlerimizi en iyi biz anlıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen Türk milletinin evlatlarının bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyorum. Sizlerin yanındayız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri DerneğiHarekata DestekTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz
Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
10 ayda 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı
10 ayda 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı
Kara listesindeki çikolata ve içeceklere dikkat
Kara listesindeki çikolata ve içeceklere dikkat
Çanakkale'de 302 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 302 kaçak göçmen yakalandı
Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu
81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu
Tarım Bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu
Tarım Bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans