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Termal drone ile taranıyor

Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürerken, ekipler bu sabah iki ize rastlandı. Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen kırmızı mont ve yeşil bere bulundu.

Termal drone ile taranıyor

Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürerken, ekipler bu sabah iki ize rastlandı. Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen kırmızı mont ve yeşil bere bulundu.

08 Aralık 2019 Pazar 15:55
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Termal drone ile taranıyor

BURSA

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 260 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

Ekipler, kar yağışıyla birlikte dağcıların sığınabilecekleri mağaralarda ve düşme ihtimaline karşın kuyularda da arama yaptı. Ekipler, kurdukları halatlı düzenekle mağara ve kuyulara indi. Ancak bir sonuç alınamadı. 

ÇALIŞMALAR, HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

İki dağcıyı arama-kurtarma çalışmaları, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede, 7'nci günde de sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri, Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi ise 6 farklı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Uludağ’ın kuzeybatı kısmında Derekızık ve Cumalıkızık’ta bulunan dere yatağında iki ize rastladı. Aynı noktada hem mont hem de montun cebinde yeşil bere bulundu. Kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın İstanbul’daki evinden çıkış görüntülerini inceleyen ekipler, montun ve yeşil berenin ona ait olduğunu belirledi. Ekipler şu anda tüm arama ve kurtarma çalışmalarını Uludağ’ın kuzeybatı kısmında bulunan Derekızık ve Cumalıkızık bölgelerine yoğunlaştırdı.

Evinden çıktığı anlara ait kamera görüntülerinde de Efe Sarp’ın üzerinde kırmızı mont ve yeşil bere görülüyor.

İŞTE EFE SARP'IN BULUNAN KIRMIZI MONTU

1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürerken, ekipler bugün sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında kırmızı mont buldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, dere yatağında bulunan montun içinden de yeşil bere çıktı. Montun ve yeşil berenin Efe Sarp'a ait olduğu belirlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aynı bölgede yoğunlaştırıldı.

TERMAL DRONE İLE BÖLGE TARANIYOR

1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ederken, ekipler sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında bulduğu mont ve bere üzerine, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp dağcıların tespit edilebilmesi amacıyla savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından ısıya duyarlı, termal ve metalleri algılayabilen bir drone kaldırıldı. Tek seferde 2 kilometrelik alanı tarayabilen drone ile kayıp dağcılar tespit edilmeye çalışılıyor. 

DHA

Son Güncelleme: 08.12.2019 09:20
Anahtar Kelimeler:
AfadBakutİHHAKUTMağaraDağcılarZirve TırmanışıUludağ
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