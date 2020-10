Tepe Home’la Ürün Montajı Artık Bir Tık Uzağınızda

İSTANBUL- İSMobilya alışverişi sonrası en sıkıntılı süreç olan ürün montajında kolaylık sağlayacak bir çözüm geliştiren Tepe Home, ürün kurulumu sırasında da müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Youtube’da Tepe Home Kanalı üzerinden paylaşılan videolarla ülkenin her köşesindeki ve yurtdışındaki müşterilerine pratik çözümler sunmayı amaçladıklarını aktaran Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan “Pandemi süreci tüketici alışkanlıklarında değişikliğe sebep oldu. Online alışverişe yönelimin büyük oranda artmasıyla, biz de tüketicimize en verimli ve etkin çözümler sunmak konusundaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Türkiye’nin her köşesine ürün gönderimi sağladığımız online mağazamızdan alışveriş yapanlar ve yurtdışındaki satış noktalarımızdaki müşterilerimiz için ürün montajı konusunu da destek olmak için bu projeyi başlattık. Böylece ürün kurulumunu kendileri yapmayı tercih eden ya da mağazalarımızın bulunmağı şehirlerden yaşayan tüketicimizin ihtiyaçlarını düşünerek Youtube Tepe Home kanalı üzerinden montaj videolarımızı paylaşmaya başladık. Ürün kurulumunun tüm detaylarına yer verdiğimiz videolar, ürünlerimizin içinde gönderdiğimiz kurulum kılavuzlarına ek olarak çok net ve anlaşılır bilgilendirmeleri bir arada sunuyor. Kullanılan ürün parçalarının ayrı ayrı gösterildiği ve yakın plan çekimlerin de yer aldığı videolarımızda, kurulumda özellikle dikkat edilmesi gereken yerlerde uyarılara da yer veriliyor. Böylece hayatlarında hiç montaj yapmamış müşterilerimiz bile kolaylıkla mobilya kurulumunu gerçekleştirebiliyor. Ürün montaj videolarımıza; Web sitemizde ilgili ürünün sayfasını ziyaret ederek, Tepe Home’un Youtube kanalında ürün ismini aratarak ya da ürünün kullanım kılavuzunda yer alan QR Kodu okutarak ulaşılabiliyor. Aldığımız olumlu geri bildirimler bizi oldukça mutlu etti. Bugüne kadar montaj gerektiren ürünlerimiz için 40 ‘ın üzerinde videomuzu müşterilerimiz ile buluşturduk. Tepe Home olarak daha iyi ve nitelikli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin alışveriş deneyimlerinin her aşamasında memnun olmaları adına yürüttüğümüz teknoloji odaklı çalışmalar ile hayatlarını kolaylaştırmak için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Güvenli üretim, lojistik ve montaj hizmeti

Ürünlerin üretiminden paketlemesine ve en son aşamada müşteriye ulaştırılmasına kadar hijyen kurallarına üst seviyede özen gösterildiği, çalışan ve müşteri sağlığının her şeyden önce tutulduğu bir prensip benimsediklerini sözlerine ekleyen Levent Çapan “İş süreçlerimizin her aşaması için gerekli bütün tedbirlerimizi aldık. Mutluluk, konfor, kalite ve huzuru sizler için birleştiriliyor, bize duyduğunuz güvenin hakkını vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ELİF HAYVALI