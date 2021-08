TEKZİP METNİ

1- Haberin giriş bölümündeki bölüm çarpıtılmış ve yanlış bilgiler içerdiği gibi haberin taşıması gereken güncel olma vasfından da uzaktır. Bu bölümde yer alan olay hakkında ünivesitemiz geçmişte gerekli açıklamaları yapmış olup bunlar incelenmeksizin haber yapılması basın etiği ile bağdaşmaz.

2. Her kurumda olduğu gibi kurumumuzda da yöneticiler değişmektedir. Yıllar geçtikçe yöneticilerin tecrübeleri artarken yönetici körlüğü de gelişmekte, kurumdaki aksaklıkları görmekte zaaf oluşmakta ve yorulan yöneticilerin kuruma katkıları da zamanla azalmaktadır. Bu nedenlerle birçok resmi kurumda olduğu gibi kurumumuzda da bu değişikliklere gidilmesi kurum menfaatine bir davranıştır. Ayrıca bahsi geçen görevler belli sürelerle yapılan görevlerdir, bunlarda çok uzun süre değişiklik yapılmaması esas tehlike ve yozlaşma unsuru olabilmektedir. Ayrıca, haberde “tecrübesiz yeni ekip” olarak vasıflandırılan isimler asgari 15 yıl üzerinde hizmete sahip olup her biri kendi alanlarında tecrübeli personelimizdir.

3. İlgili haberde iki öğretim üyesinin görevden ayrıldığı belirtilmektedir. Yine her üniversitede olduğu gibi kurumumuza doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör düzeyinde yeni öğretim üyeleri her yıl kadromuza katılmakta ve benzer şekilde kurumumuzdan ayrılışlar da olmaktadır. Akademik hayatın işleyişinde bu tip kurum değiştirme olağandır. Haberde Hocalarımızın ayrılışında bir garabet varmış gibi dil kullanılması kötü niyetlidir. Ayrılış oranı, hastanemiz doktorları arasında gayet düşüktür. Haberde adı geçen kimselerin, ayrılırken hiçbir şekilde kurumaait bir problemden bahsettikleri veki değildir. Özel sebepler ile ayrıldıklarını beyan etmişlerdir.

4. İlgili haberde pandemi kurulundaki hocalarımıza tavandan ödeme yapıldığından bahsedilmiş olup, söz konusu haber tamamen asılsız bir haberdir. Daha önce de belirttiğimiz tüm ödemeler yasaların öngördüğü şekilde titizlikle ve tekrar tekrar kontrolden geçirilerek yapılmaktadır. Bütün titiz çalışmaya rağmen ola ki bir hata gerçekleşirse eksik ya da fazla ödemenin iadesi ya da tamamlanması yoluna gidilmektedir. Ödemeler, hem iç denetim yoluyla hem de Sayıştay tarafından rutin olarak her yıl denetlenmektedir. Bahsedilen konu hakkında ne kuruma ne de haberde bahsedilen kişiler hakkında Sayıştay cezası ise bulunmamaktadır.

5. İlgili haberde global bütçedeki açığı kapatmak için faturaların şişirildiğinden bahsedilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üniversite hastanaleri gibi bizim hastanemizin de global bütçeyi yakalaması zordur. Her üniversite hastanesi gibi bizim hastanemizde zarar söz konusu olmaktadır. Bu can sıkıcı durumu sadece kurumumuza özgüymüşçesine çarpıtıp bu çarpıtmayı da asılsız usulsüzlük iddialarına bağlamak etik dışıdır.

6. Hastanemiz bu yıl da Sayıştay denetiminden geçmiştir. Kesilen bir ceza bulunmamaktadır. Yani daha evvelki tarihlere ait denetimler değil haberinizde yer alan olayların yer aldığı yıl dahilinde yapılan denetimden de Kurumumuz sorunsuz ve cezasız olarak çıkmıştır.

7. MR ihalesi hakkında da asılsız bir iddiada bulunulmuştur. İhale iptal edilmemiştir. İhaleye birçok itirazları olması üzerine ihale yetkilisi olarak başhekim bir karar vermiş ve tüm dosyaları Kamu İhale Kurumu’na iletmiştir. Nihai kararı Kamu İhale Kurumu verecektir. Bu durum şaibeye imkan vermemek adına insiyatif alınarak verilmiş bir karardır. Karalama için zemin olarak kullanılmak yerine, kanaatimizce takdir edilmesi gerekir.

8. İlgili haberde bahsedilen anjiyo cihazı kiralanması konusunda da açıklık getirilmesi yerinde olacaktır. Kiralamaya sebebiyet veren anjiyo cihazımız eski bir cihaz olduğu için birçok kez hastaya işlem esnasında arıza verip tehlike oluşturmuştur. Bu durum ilgili bölümün tutanaklarıyla da kayıt altına alınmıştır. Hastalarımızın sağlığı için ve kaliteli hizmet anlayışımız çerçevesinde süresi dolan cihaz yerine yeni bir cihaz alınması kararı alınmış ve buna göre kiralama sürecine gidilmiştir. Bu süreçte açık ihale yapılıp en ucuz teklifi veren firmadan cihaz temin edilmiştir. Takdir edilebileceği gibi sık sık arıza veren eski bir cihazın kira bedeli ile yeni bir cihazın kira bedeli aynı olmayacaktır. Hastaya işlem esnasında arıza oluşması hastanın sağlık bütünlüğü açısından kabul edilebilir bir durum olmadığından, yeni cihaz seçlimesi daha akılcı ve hizmetin gereklerine uygun bir çözüm olarak değerlendirilmiştir. yine her ihale gibi bu ihale de açık ihale olup, sonucu Kamu İhale Kurumu’naı bildirilmiştir. Haberde yer aldığının aksine Kamu İhale Kurumu ihaleyi iptal etmemiş, bilakis ihaleye onay vermiştir.

Yapılan tezvirat; başta ESOGÜ ailesi olmak üzere aldatmaya kastettikleri kamuoyu vicdanında mahkum olacaktır. Bu yalan haber sebebiyle haksız saldırıya uğrayan gerçek kişiler ile kurumumuzun hukuki ve cezai takibat hakları mahfuzdur.