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Tekirdağ- İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından gece yarısından itibaren Tekirdağ’dan İstanbul’a gitmek isteyenler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:21
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Tekirdağ- İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu

TEKİRDAĞ - Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarasından itibaren kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında yoğun trafik oluştu. İstanbul’dan daha önce kentteki yazlıklarına gelenler, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından gece yarısı yola çıkarak, İstanbul kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Tekirdağ- İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ve Silivri ilçeleri arasındaki kontrol noktasında, polis ve jandarma ekipleri, uygulamalarını sürdürdü. İstanbul’a gitmek için seyahat belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi. Araç kuyrukları, yer yer 4 kilometreyi buldu.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında gece başlayan trafik, gündüz de çift yönlü olarak devam ediyor. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ne sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince uygulamalar da sürdürülüyor. Ekipler, kontrolleri sırasında seyahat izin belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyenleri geri çevirdi. Seyahat belgesi olanların ise geçişlerine izin verildi. Seyahat kısıtlamasının bulunduğu İstanbul'a gitmek isteyenlerden de izin belgesi olanların geçişi sağlanırken, olmayanlar ise geri çevriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ İstanbul YoluKısıtlamaAraç Kuyruğu
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