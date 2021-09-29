Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398.57
ALTIN
500.03
DOLAR
8.8702
STERLİN
11.9480
EURO
10.2770
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Üniversitesi akademik personel...
30 Kamu Konutu Satışa Çıkıyor
30 Kamu Konutu Satışa...
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40...
TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak
TMSF Fon Uzman Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tekirdağ'daki 'çiftlik' operasyonunda 2 tutuklama

29 Eylül 2021 Çarşamba 09:53
10 Okunma
Tekirdağ'daki 'çiftlik' operasyonunda 2 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, çiftliğe yapılan operasyonda 19 kilo esrar ve 141 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. ve Y.K., mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Yeni Mahalle'de bulunan çiftlikte uyuşturucu imal edilerek, satışının yapıldığını belirledi. 'Çiftlik' adı verilen operasyonda, çiftlik ve arazisinde yapılan aramalarda kömürlükte 19 kilo esrar, bahçeye ekili 141 kök Hint keneviri, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. ve Y.K., emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.B. ve Y.K., tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
"Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline gelmiştir"
"Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline gelmiştir"
Türk asıllı Mısırlı genç, 2 milyon kelimelik dijital Türkiye ansiklopedisi hazırladı
Türk asıllı Mısırlı genç, 2 milyon kelimelik dijital Türkiye ansiklopedisi hazırladı
Kahve tüketimi yaşı 12’ye düştü
Kahve tüketimi yaşı 12’ye düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
Bakan Soylu, itfaiyecileri kabul etti
Bakan Soylu, itfaiyecileri kabul etti
Başkan Biden’a Afganistan'da 2 bin 500 askeri tutması tavsiye edildi
Başkan Biden’a Afganistan'da 2 bin 500 askeri tutması tavsiye edildi
Bakan Dönmez: GES ve RES kurulu gücümüze 10’ar bin MW ilave edeceğiz
Bakan Dönmez: GES ve RES kurulu gücümüze 10’ar bin MW ilave edeceğiz
Otellerin sitelerini kopyalayıp, tatilcileri dolandırdılar
Otellerin sitelerini kopyalayıp, tatilcileri dolandırdılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma