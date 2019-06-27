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Tek pilotlu uçuşlar mı geliyor?

Dünya genelinde havacılık sektörünün büyümesine paralel olarak havayolu şirketlerinin pilot ihtiyacı da artarken, ticari kaygılar sebebiyle tek pilotlu uçuşların firmalara bazı otoriteler tarafından tavsiye edildiği ortaya çıktı.

Tek pilotlu uçuşlar mı geliyor?

Dünya genelinde havacılık sektörünün büyümesine paralel olarak havayolu şirketlerinin pilot ihtiyacı da artarken, ticari kaygılar sebebiyle tek pilotlu uçuşların firmalara bazı otoriteler tarafından tavsiye edildiği ortaya çıktı.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:17
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Tek pilotlu uçuşlar mı geliyor?

İSTANBUL - Uçak yolcusu sayısı dünya genelinde her yıl bir önceki yıla göre katlanarak artıyor. 2017 verilerine göre 4,1 milyar yolcu uçakla seyahat etti. Aynı yıl düzenlenen 37 milyon seferin yüzde 4'ü Türkiye'deki havalimanlarından yapıldı.ABD'li uçak üreticisi Boeing'in tahminlerine göre dünya havayolu trafiği 2036 yılına kadar yüzde 4,7 büyüyecek.Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(IATA) ise yolcu sayısının 2036 yılında 2 kat artarak 7,8 milyara çıkacağını tahmin ediyor. Bu artışa paralel olarak havayolu şirketlerinin filoları da büyüyor.Dünya genelinde havayolları filolarına 37 bin yeni uçağın katılacağı tahmininde bulunuluyor.Uçak üreticisi firmaların tahminine göre gelecek 20 yıl içinde dünya genelinde yaklaşık 600 bin yeni pilota ihtiyaç olacak.

SADECE ÇİN'DE 20 YIL İÇİNDE 100 BİNDEN FAZLA PİLOTA İHTİYAÇ VAR

En çok pilot ihtiyacı ise 200 binden fazla yeni pilota ihtiyacın duyulacağı yolcu sayısı daha da artacak Asya Pasifik bölgesi olacak. Sadece Çin Halk Cumhuriyeti'nde 20 yıl içinde 115 bin yeni pilota ihtiyaç duyuluyor. Havayolu şirketleri kendi pilotlarını yetiştirerek ve pilot transfer ederek kokpit ihtiyacını karşılamaya çalışılırken, ticari kaygılar nedeniyle tek pilotlu uçuşların firmalara bazı otoriteler tarafından tavsiye edildiği Belçika'da düzenlenen bir konferansta yapılan bir sunumla ortaya çıktı. 

SUNUMDA ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı'nın(DHA) edindiği bilgilere göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de 19-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kokpit Birliği (European Cockpit  Assocation-ECA) Konferans toplantısında Azaltılmış Pilot Operasyonları (Reduced Pilot Ops) konusunda bir pilot tarafından sunum yapıldı.Sunumda pilot eksikliği ve ticari kaygılar sebebiyle tek pilotlu uçuşların firmalara bazı otoriteler tarafından tavsiye edildiği, özellikle uçak üreticisi firmaların “otonomus-kendi düşünen, kendi hareket eden” uçaklarla pilotlara daha fazla ihtiyaç duyulmayacağı savını hava yolu şirketlerine sundukları anlatıldı.Bu durumun acil durumlarda ve önceden kestirlemeyen anormal durumlarda trajik sonuçlar doğurabileceği, tüm pilot kuruluşlarının bu duruma karşı hazırlıklı olarak birlikte hareket etmeleri gerektiği sunumda anlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uçak YolcusuTek Pilotlu Uçuşlar
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