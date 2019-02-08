Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102290
ALTIN
221.556
DOLAR
5.2457
STERLİN
6.7841
EURO
5.9478
Sigara ömürden 10 yıl çalıyor
Sigara ömürden 10 yıl çalıyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te
Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te
Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor 
Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek...
Sosa, Galatasaray maçında 'dalya' demeye hazırlanıyor
Sosa, Galatasaray maçında 'dalya' demeye...
Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı
Bingöl'de 281 köy yolu kardan...

TEİS: İlaç tedarikinde sorun devam ediyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), eczanelerde yaşanan ilaç tedarik sorununun devam ettiğini söyleyerek, ilaç fiyatlarının biran önce güncellenmesi gerektiğini belirtti.

TEİS: İlaç tedarikinde sorun devam ediyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), eczanelerde yaşanan ilaç tedarik sorununun devam ettiğini söyleyerek, ilaç fiyatlarının biran önce güncellenmesi gerektiğini belirtti.

08 Şubat 2019 Cuma 16:01
0 Okunma
TEİS: İlaç tedarikinde sorun devam ediyor

İSTANBUL - Yetkililerin bulunamayan ilaç sorunu olmadığını söylediğini, ancak sorunun devam ettiğini belirten TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, şöyle devam etti:

"Sistem üzerinden 2017 yılına göre 2018 yılında daha fazla ilaç alan eczanelere bakılıp liste hazırlanmış.

“Kayıtlar kontrol edildiğinde bu eczanelerin 2017 yılında ilaç almayan, ama 2018 yılının son aylarında yeni açıldığı için ilaç alan ve bunları hastalar veren eczaneler olduğu görülecektir.

“Elinde ilaç olduğu halde yok diyen, hastasına ilaç vermeyen yani stokçu eczane yok, eczanelerimizdeki tek stok, yok ilaçların listeleridir.

"İlaç fiyatı hesaplamasında kullanılan eurodan dolayı sıkıntı yaşayan ilaç firmaları ithalat ve üretim planlamasını Şubat ayına göre yapmış durumdalar.

“Aralık 2018'de fiyatı indirilen bazı ilaçlara, 25 Ocak 2019 tarihinde tekrar fiyat artışı yapıldığı halde, fiyatı artan 42 ilacın sadece 9 tanesi piyasada bulunmaktadır.

“Bu da göstermektedir ki düşüşü karşılamak için yapılan fiyat artışı üreticilerde ve ithalatçılarda olumlu karşılık bulmamıştır.

“Yetkililerin açıklamasında 65 üretici firmadan 42'sinin, 161 ecza deposundan 20'sinin stok yaptığının İlaç Takip Sistemi kayıtları üzerinden tespit edildiği anlaşılmaktadır. Biz eczane eczacıları olarak ecza depolarının ve ilaç firmalarının İlaç Takip Sistemi üzerinden stoklarını göremiyoruz.

“Ama vatandaşlarımız aradıkları ilaç için bütün eczanelerin stoklarını İlaç Takip Sistemi üzerinden sorgulayabiliyorlar.

“Vatandaşa bilgi veren sistem ne yazık ki biz eczacılara bilgi vermiyor. Eğer eczacılar olarak depolarda ve firmalarda İlaç Takip Sistemi üzerinden ilaç arayabilseydik durum bu hale gelmeyebilirdi.

"Yetkililer eğer euro güncellemesini öne çekebilir veya bu duruma çare bulabilirse, bizler de vatandaşlarımıza hizmet verebiliriz.

“Eczanelerimizdeki tek stokun yok ilaçların listesi olduğunu, bu durumdan en az hastalar kadar bizim de mağdur olduğumuzun altını önemle çiziyor, yetkililerin bizlerin ve vatandaşlarımızın derdine ivedilikle çözüm bulmasını talep ediyoruz.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEİSIlaç Tedariki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kartal'daki enkazdan 1 kişi kurtarıldı
Kartal'daki enkazdan 1 kişi kurtarıldı
PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştür
PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştür
Bakan Kurum: Yıllık 300 bin konutu dönüştüreceğiz
Bakan Kurum: Yıllık 300 bin konutu dönüştüreceğiz
Aziz Yıldırım: O karışıklıkta tokat atmış olabilirim
Aziz Yıldırım: O karışıklıkta tokat atmış olabilirim
22. Avrasya Ekonomi Zirvesi başlıyor
22. Avrasya Ekonomi Zirvesi başlıyor
Müjdat Gezen hakim karşısına çıktı
Müjdat Gezen hakim karşısına çıktı
"Yerlilik ve Millilik Yüzde 70'lere Çıktı"
"Yerlilik ve Millilik Yüzde 70'lere Çıktı"
"Fiyatlara ayar çekme kararı aldık"
"Fiyatlara ayar çekme kararı aldık"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ