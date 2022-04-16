TECRÜBELİ KAPTANLA DEVAM ETMEMİZ GEREK

Katıldığı Tv programında siyaset bilimi uzmanı ve siyasetçi Esen Ermiş Ertürk gündeme dair ilgi çekici açıklamalarda bulundu.Bu açıklamaların detaylarını merak ettiğimiz için kendisine mikrofon uzattık.

-Esen hanım hem sahada hem masada genç yaşlarda bulundunuz,çok şey gördünüz.Bu güne kadar hep ketum oldunuz son zamanlarda sizi daha aktif görüyoruz.Siyasi bir görev mi geliyor?

-Evet çok şey gördük ve çok genç yaşta hem aile şirketlerinde hem siyasi teşkilatlanmalarda yurt dışında akademik eğitimini aldığımız siyaset bilimini sahada tecrübe ettik.Makam derseniz Allah’a çok şükür birçok insana teklif edildiğinde koşarak gideceği makamı hiç düşünmeden reddettim! Gerekçelerini beni tanıyan herkes bilir.Vatana hizmet etmek illaki milletvekili olarak yapılmaz.Öyle bir makamdasınızdır ki halkınza daha faydalı olursunuz,niyet önemli niyet halis ise her türlü hizmet edersiniz.

Şu anda Türkiye’de muhalefetin durumu siyasetin kalitesi çok şekli ve gündelik sorunlara odaklanarak ve kusura bakmayın ancak şahsi ikbal dertleriyle devam ediyor.Dayanamıyor insan bu kadar çok şey bilirken.

İnannçlı bir Müslüman Türk kadını olarak tanımlıyorum kendimi ama bunların kapsayıcısı vatanseverlik! Şimdi muhalefet etmek nedir? Iddianızı ortaya koymaktır, halka ben iktidardan daha iyisini yapacağım demektir değil mi? Sürekli ağlamak muhalefet etmek değildir.Dediğim gibi parlementer sistemi geri getireceğim ,başbakan olacağım,Cumhurbaşkanı olsun öbürü de gibi garebet bir siyaset giden muhalefeti hayretle izliyorum.O kadarpara döktüleri siyasal iletişimi ajanslarında ki hanımefendiler ve beyfendilerin maalesef Hakkari’de ve Siirt’te ya da Yozgat’ta bir kaşık çorbayı halkla içmemesinden kaynaklı bir sorun.

Masada oturduğu yerden sadece rakamlarla analiz yapılamayacak,sağı solu belli olmayan ve kişilikli bir halk var karşınızda.Ak parti ye oy verdiği için bir araba hakaret ettikleri insanlardan oy almaya çalışıyorlar şu an.

Tutundukları tek şey küresel ekonominin içinde bulunduğu buhrandan kaynaklı iktisadi kriz.Orta uzun vadede çözüleceğini bildikleri bu ekonomik buhran devam ederken bile siyaset üretemediler.Aralarında Ak parti’nin ekonomik modelinin üretim odaklı ihracat odaklı olması gerek diyenleri her türlü siyasi ayak oyunuyla saf dışı bıramaya çalışmış ancak kendilerini kapıda bulanlar var. Allah aşkına Tayyip bey eğer bu insanlara makam vermiş olsaydı şu anda partide oturmaya devam edeceklerdi.Ancak şu anki Cumhurbaşkanımız o dönemin Başbakanı bu insanlarla milli açıdan aynı safta olmadıklarını anladığı için yolları ayırdı.Canlı şahitleri konuşmaya başarsa 1 dakika siyaset yapamazlar da neyse ki ciddiye alınmadıkları için kimse yorum dahi yapmıyor bunlara.

Siyasal İslam'dan gelen bir aile kökenim yok benim. Yani her çevreden insanla oturup konuşan bir insanım.

Dışarıya söyleyemiyorlar ama muhalif olanlar “ya arkadaş bizim bu muhalefet ne yapıyor ya? Diyorlar sürekli. Ne yapıyor bunlar? Bir an önce bir çıkarsınlar aday kimmiş neymiş diye.

Dün gazeteye verdiğim röportajı sordunuz az önce Şunu dedim gayet basit. Daha Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkıp da ben adayım kardeşim demeye korkan birisini seçmez bu halk. Bizim halkımız iddia sahibi ve cesur adam seviyor siyasette.Dediğim bu ve siyaseti sahada her kademe yapmış biri olarak söylüyorum bunu size.İstanbul’da klimalı rezidanslarda,lüks çalışma masalarında yabancı istiharatçı kankalarından aldıkları gazla ahkam kesenlerle karıştırmayın lütfen.

Ukayna krizi başladığından bu yana en sadık CHP'li olan kitle bile dedi ki vallahi helal olsun Tayyip Erdoğan'ı bu konuda bak dik durdu, destekliyorum. Bu cümleyi kulaklarımla duydum ben, sokakta da duydum. Masalarda da duydum. Demek ki neymiş? En azılı iktidar karşıtı bile bazı konularda takdir ediyor bu iktidarı. Zaten şu anda muhalefetin en büyük problemi şu. Lider yok aralarında. Birkaç tane bizim AK Partiden gönderdiğimiz için gidip parti kuran insan var. Oyları 1.2 bandında bile değil şu an.Birkaç tane MHP'nin gönderdiği var. Bunların arasında Ümit Özdağ beyi bu gruptan ayrı tutuyorum. Ancak maalesef toplumsal siyaset karşılığı yüzdelik dilimde çok fazla olmayan bir parti onlarınki de ama hani insan olarak kaliteli bir beyefendi. Birçok konuda farklı düşündüğüm insanlar ama vatan,millet konularında benzer düşünmemizdir önemli olan.

Bazı önemli şeyleri söylemiyoruz. Çok şey gördük siyasette .Ama yeri geldiğinde söylenir bence bunlar. İşte zamanı gelince Tayyip bey’de konuşacaklarını konuşur.

Muhalefet proje koysun,iddasını anlatsın halka desin i mesela “Asgari ücreti yedi bin liraya kadar çıkaracağım. Gayrisafi yurtiçi hasıla üç trilyon lira olacak kişi başı gelir 20 bin dolar olacak vs..” Yani projenle ikna edersin vatandaşı. Var mı bu? Yok. Sadece Tayyip Erdoğan şöyle. AK Partililer böyle.

Bu arada emin olun CHP'den ya da muhalefetten çok daha fazla bizde eleştiri kültürü vardır.Hem ilçe hem genel merkez teşkilatta görev yaparken biz ciddi ciddi tartışmalar yapardık.Örnek vereyim biz Bülent başkanla Bülent Gedikli Bey'le ekonomi işleri başkanımızdı aynı zamanda Ak Parti kurucular kurulu üyesiydi,iş insanlarından bir heyet oluşturmuştu,ihracat,ekonomi ve körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek için. Sağolsun zatı alimi de hem bir iş kadını olarak hem teşkilat mensubu bir siyaset bilimi uzman olarak davet ettiler.Uzun yıllar çok verimli projeleri ortaya koyduk.İşte bu çalışmalar esnasında ben dahil o masa etrafında çok tanınmış iş ve akademik camiadan insan sert tartışmalar yapardık,amaç memleketin müreffeh geleceği olduğu için kimse ego yapmazdı ancak basından arkadaşlar bazen şahit olurlardı ve şaşırırlardı.Vay be parti kurucusu bile ciddi ciddi eleştiri kabul ediyor diye.

Evet böyle oluyor. Yoksa öbür türlü yirmi küsur yıldır nasıl iktidarda kalabilirdi bu parti sizce? Bir başarısı ve iddiası olmayan bir insana bir toplum bu kadar yıl teveccüh etmezdi.

kurumsal yapının başarıları ve başarısızlıklarını kefeye koyup vatandaş yine seçiyor mu? Seçiyor.

Sen neden seçilemiyorsun? Altı yedi tane parti bir araya gelmiş, daha oturma sırası tartışması yapıyorsun. Korkudan, birbirlerinin siyasetlerinin ayağına basmamak için PKK'yı terör örgütlerini lanetleyemiyorsun. Gittiği nokta muhalefet partilerinin hiç iyi verimli değil. Göreceksiniz zaten Siyaset enkazı olarak tarihte yer alacaklar gibi görünüyor.Ben demokrasinin gelişmesi, Türk demokrasinin gelişmesi için muhalefeti çok önemsiyorum.Çünkü rakip sizi güçlü kılar. Ama bizim ülkemizde inanılmaz büyük egoları olan,ben ben diyen insanların yaptığı siyasette değil bambaşka bir şikayet edebiyatı izliyoruz.

Dünya ekonomik ve siyasi kaoslarla çalkalanırken,Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam gemi ile tecrübeli kaptanla devam etmesi gerek.