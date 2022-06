Team Mostra, Geleceğin Teknoloji Liderleri arasında gösteriliyor

HABER: DİNÇER KARACALAR



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ tarafından imzalanan protokol ile biraraya gelen 5 liseli öğrenci, 2020 yılında elektrikli araçlar ve otonom teknolojiler alanında çalışma yapmak için “Team Mostra Ekibini” kurdu.



Liseli gençler olarak üzerinde çalıştıkları projeler hakkında bilgiler veren Team Mostra Ekip Kaptanı Mehmet Emin Önder, şunları söyledi:



“Mostra kelime olarak, bir şeyden örnek gösterilen anlamına geliyor ve ekip olarak elektrikli araçlar dünyasında “Mostra” markasını daima zirvede tutmayı hedefliyoruz. Mostra-1, TEKNOFEST 2021 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılmak için tasarlayıp ürettiğimiz, verimlilik alanında optimize edilen elektrikli aracımız oldu. Mostra-2, TEKNOFEST 2022 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılmak için üzerinde çalıştığımız 2. elektrikli aracımız olacak. Mostranom ise, Teknofest 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışları için üretimi planlanan Team Mostra Üniversite ekibine ait otonom elektrikli aracımız olacak. Team Mostra Ekibi olarak, 1 – 3 Haziran tarihleri arasında, Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji zirvesine katılarak başarımızın takdir edilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” dedi.



Ar-ge, inovasyon ve teknolojinin kalbi attı



MMG- Euritech Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirvesi, 1- 3 Haziran 2022 tarihleri arasında, Gebze Bilişim Vadisi Fuar Merkezi’nde, Mimar Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlendi. Ar-ge, inovasyon ve teknolojinin kalbinin attığı zirveye; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş’ın aralarında bulunduğu kamu temsilcileri, özel sektör çalışanları, akademisyenler, genç liseliler ve üniversiteli öğrencileri katıldı. Etkinlik süresince, uluslararası yarışmalarda yer alan 5 lise takımı ve 20 üniversite takımı sergi alanında standlarını açarak, geliştirdikleri prototip ürünlerini sergilediler.



Bilgi birimi, tecrübe ve altyapı sağlanıyor



Protokol kapsamında liseli gençleri üç yıldır desteklediklerini anlatan Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, şunları kaydetti: “Tekno-zekaya sahip liseli gençleri geleceğe hazırlamak için, MEB, YTÜ, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft iş birliği ile imzaladığımız protokol kapsamında, gençlere prototip atölyemizde destek veriyoruz. Bilgi birikimi ve tecrübelerimizin yanı sıra, her türlü teknik ve tesis altyapısını sağlıyoruz. Team Mostra Ekibinin, TEKNOFEST başta olmak üzere katılmış oldukları etkinliklerde, başarılara imza atarak ödüller ile dönmesinden büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizin yerli ve milli kurumsal şirketleri ile, gençlerimizin mentorluk kapsamında önümüzdeki süreçte iş birliği yapmasını önemsiyoruz.” dedi.



Her yıl İstanbul’daki liselerden aday gösterilen öğrenciler arasından 10 öğrencinin seçilerek özel tasarlanmış eğitim programına tabi tutulduğunu kaydeden Proje Teknik Danışmanı ve Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, şunları anlattı: “Öğrencilerin lise yıllarında sahip oldukları teknolojik zekayı korumak ve sürdürülebilir kılmak amacı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft’un yürüttüğü Yetenek Geliştirme Merkezi projesi meyvelerini vermeye başlamıştır. Öğrenciler önce elektrikli bir araç geliştirmeyi başarmış ve TEKNOFEST yarışmasında ödül alacak düzeye çıkarmışlardır. Şimdi sıra, bu araca otonom yetenek kazandırmaya gelmiştir. Bu kapsamda da çalışmalar devam etmektedir. Arkadan gelecek yeni öğrenciler ile ekiplere sürekli taze kan katılmakta ve güçlenerek yollarına devam etmektedirler. Kurumlar arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulmuş olan üst komisyon tarafından her yıl İstanbul’daki liselerden aday gösterilen öğrenciler arasından 10 öğrenci seçilmekte ve bunlar özel olarak tasarlanmış bir eğitim programına tabi tutulmaktadır. Pratik uygulamalar ile öğrenciler teknoloji geliştirme konusunda yoğun bir çalışma sürecinden geçmektedir. Programı tamamlayan lise öğrencileri üniversite hayatına başladıktan sonra da çalışmalara devam etmektedir. Gençleri bu başarılarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.