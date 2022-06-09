Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.529,07
ALTIN
1.022,79
DOLAR
17,23
STERLİN
21,75
EURO
18,50
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Siirt Belediyesi 50 memur alacak
Siirt Belediyesi 50 memur...
Adana Büyükşehir Belediyesi memur alacak
Adana Büyükşehir Belediyesi memur...
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli...
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi 14...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Team Mostra, Geleceğin Teknoloji Liderleri arasında gösteriliyor

Geleceğin Teknoloji Liderleri arasında gösterilen Team Mostra, Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji zirvesine damgasını vurdu. TEKNOFEST 2021 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında “Yerli Tasarım Ödülü” ve Girişimcileri Destekleme Zirvesinde “Ufuk Açan Genç Girişimciler Ödülü”nü alan Team Mostra, MMG- Euritech Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirvesinde, “Geleceğin Teknoloji Liderleri Destek Ödülü”nü aldı.

09 Haziran 2022 Perşembe 11:45
Team Mostra, Geleceğin Teknoloji Liderleri arasında gösteriliyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ tarafından imzalanan protokol ile biraraya gelen 5 liseli öğrenci, 2020 yılında elektrikli araçlar ve otonom teknolojiler alanında çalışma yapmak için “Team Mostra Ekibini” kurdu.

Liseli gençler olarak üzerinde çalıştıkları projeler hakkında bilgiler veren Team Mostra Ekip Kaptanı Mehmet Emin Önder, şunları söyledi:

“Mostra kelime olarak, bir şeyden örnek gösterilen anlamına geliyor ve ekip olarak elektrikli araçlar dünyasında “Mostra” markasını daima zirvede tutmayı hedefliyoruz. Mostra-1, TEKNOFEST 2021 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılmak için tasarlayıp ürettiğimiz, verimlilik alanında optimize edilen elektrikli aracımız oldu. Mostra-2, TEKNOFEST 2022 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılmak için üzerinde çalıştığımız 2. elektrikli aracımız olacak. Mostranom ise, Teknofest 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışları için üretimi planlanan Team Mostra Üniversite ekibine ait otonom elektrikli aracımız olacak. Team Mostra Ekibi olarak, 1 – 3 Haziran tarihleri arasında, Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji zirvesine katılarak başarımızın takdir edilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” dedi.

Ar-ge, inovasyon ve teknolojinin kalbi attı

MMG- Euritech Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirvesi, 1- 3 Haziran 2022 tarihleri arasında, Gebze Bilişim Vadisi Fuar Merkezi’nde, Mimar Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlendi. Ar-ge, inovasyon ve teknolojinin kalbinin attığı zirveye; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş’ın aralarında bulunduğu kamu temsilcileri, özel sektör çalışanları, akademisyenler, genç liseliler ve üniversiteli öğrencileri katıldı. Etkinlik süresince, uluslararası yarışmalarda yer alan 5 lise takımı ve 20 üniversite takımı sergi alanında standlarını açarak, geliştirdikleri prototip ürünlerini sergilediler.

Bilgi birimi, tecrübe ve altyapı sağlanıyor

Protokol kapsamında liseli gençleri üç yıldır desteklediklerini anlatan Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, şunları kaydetti: “Tekno-zekaya sahip liseli gençleri geleceğe hazırlamak için, MEB, YTÜ, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft iş birliği ile imzaladığımız protokol kapsamında, gençlere prototip atölyemizde destek veriyoruz. Bilgi birikimi ve tecrübelerimizin yanı sıra, her türlü teknik ve tesis altyapısını sağlıyoruz. Team Mostra Ekibinin, TEKNOFEST başta olmak üzere katılmış oldukları etkinliklerde, başarılara imza atarak ödüller ile dönmesinden büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizin yerli ve milli kurumsal şirketleri ile, gençlerimizin mentorluk kapsamında önümüzdeki süreçte iş birliği yapmasını önemsiyoruz.” dedi.

Her yıl İstanbul’daki liselerden aday gösterilen öğrenciler arasından 10 öğrencinin seçilerek özel tasarlanmış eğitim programına tabi tutulduğunu kaydeden Proje Teknik Danışmanı ve Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, şunları anlattı: “Öğrencilerin lise yıllarında sahip oldukları teknolojik zekayı korumak ve sürdürülebilir kılmak amacı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft’un yürüttüğü Yetenek Geliştirme Merkezi projesi meyvelerini vermeye başlamıştır. Öğrenciler önce elektrikli bir araç geliştirmeyi başarmış ve TEKNOFEST yarışmasında ödül alacak düzeye çıkarmışlardır. Şimdi sıra, bu araca otonom yetenek kazandırmaya gelmiştir. Bu kapsamda da çalışmalar devam etmektedir. Arkadan gelecek yeni öğrenciler ile ekiplere sürekli taze kan katılmakta ve güçlenerek yollarına devam etmektedirler. Kurumlar arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulmuş olan üst komisyon tarafından her yıl İstanbul’daki liselerden aday gösterilen öğrenciler arasından 10 öğrenci seçilmekte ve bunlar özel olarak tasarlanmış bir eğitim programına tabi tutulmaktadır. Pratik uygulamalar ile öğrenciler teknoloji geliştirme konusunda yoğun bir çalışma sürecinden geçmektedir. Programı tamamlayan lise öğrencileri üniversite hayatına başladıktan sonra da çalışmalara devam etmektedir. Gençleri bu başarılarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uyumsoft Bilgi Sistemleri Ve Teknolojileri AŞTeam MostraAvrasya ArGe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Siirt Belediyesi 50 memur alacak
Siirt Belediyesi 50 memur alacak
Adana Büyükşehir Belediyesi memur alacak
Adana Büyükşehir Belediyesi memur alacak
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, “KADIN DOSTU GAZİANTEP” MOBİL UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRİYOR
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, “KADIN DOSTU GAZİANTEP” MOBİL UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRİYOR
KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELLERİNİ AÇIKLADI 
KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELLERİNİ AÇIKLADI 
Halde kilosu 4 lira olan domates markette 14 lira
Halde kilosu 4 lira olan domates markette 14 lira
Şile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı
Şile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı
Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi
Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi
ERDAL GÜRBÜZ HIZLI VE ÖFKELİ 10 SERİSİNE İMZA ATTI
ERDAL GÜRBÜZ HIZLI VE ÖFKELİ 10 SERİSİNE İMZA ATTI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi