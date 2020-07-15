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TDGF, Ermenistan’ın Azerbaycan'a yaptığı Saldırıyı  Kınadı 

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıyı şidetle kınadı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:19
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TDGF, Ermenistan’ın Azerbaycan'a yaptığı Saldırıyı  Kınadı 

HABER: HASRET DİLEK DELİER


TDGF Genel Başkanı  Menderes Demir imzası ile yayınlanan bildiride şu görüşlere yer verildi :

TDGF olarak, "Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine  top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırıyı öğrenmiş bulunmaktayız.

Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedilen açıklamada, çatışmada Azerbaycan ordusundan Tümgeneral Polad Haşimov, Albay İlgar Mirzeyev, iki binbaşı,iki astsubay ve bir er olmak üzere 11 askerin şehit olmasından, yaralanan askerlerin de bulunmasından dolayı derin üzüntü duyduk.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak şehitlerimize Allah’'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletirken kardeş  Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu tüm dünyanın bilmesini istiyoruz."

TDGF Ermenistan’ı Kınadı

Tüm dünya Kovid-19'la savaşırken, Ermenistan’ın böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirmesini Türk Dünyası Gazeteciler federasyonu olarak şidetle kınıyor, uygar dünya ülkelerini Ermenistan'ı kınamaya  çağırıyoruz.

Ayrıca TDGF basın  bildirisinde şu görüşlere  de yer verdi :

Tüm dünya Kovid-19'la savaşırken, Ermenistan böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın, sürekli ateşkesi ihlal etmesi ve bugünkü saldırı, Erivan yönetiminin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kovid-19 nedeniyle küresel ateşkes çağrısına verdiği desteğin iki yüzlülükten başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlere karşı başta Türk devletleri ve akraba toplulukları olmak üzere tüm İslam ülkeleri ortak bir bildiri yayınlayarak  Azerbaycan’ını  yanında olduklarını açıklamaya ve Ermenistan’ı şiddetle kınamaya davet ediyoryz.

TDGF Dışişleri Bakanlarını Destekliyor: 

“Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada durumu daha da gerginleştiren bu gibi kışkırtıcı eylemlerin tüm sorumluluğununun Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısına, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız." sözleriyle tepki göstermişti.

TDGF her zaman ve her yerde “iki devlet bir millet” olan Azerbaycan  haklı davasını savunmaya devam edecektir. Karabağ’daki Ermeni işgalının en kısa zamanda sona ereceğine inanmaktadır.

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir

Önce Vatan Gazetesi

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Türk Dünyası Gazeteciler FederasyonuTDGFErmenistanın Azerbaycana Yaptığı Saldırıyı  KınadıHasret Dilek Delier
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