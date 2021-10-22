TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı

ANKARA -

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından organize edilen '4'üncü Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na katıldı.



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki sempozyuma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile davetliler katıldı. Şentop, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'de özgüven kaybının mevcut olduğu bir dönemde büyük bir davanın liderliğine başladığını, 1956'da Gümüş Motor Fabrikası'nı kurduğunu söyledi. Şentop, "O süreç devam ettirilseydi bugün Türkiye, tank motoru, uçak motoru üreten 3-5 ülkelerden birisi olmuştu. Fakat süreç içerisinde o yerli üretim motor teşebbüsü batırılıyor" dedi.



'BÜROKRASİ İÇERİSİNDE HAKİM OLMAK LAZIM'



Başkan Şentop, Türkiye'de 1961 anayasasıyla beraber kurulan vesayetçi bir sistemin bulunduğunu söyleyerek, "Bu sistemin özünde ikili iktidar yapısı var. Birisi seçimle oluşan bir iktidar, diğeri ise seçime ihtiyacı olmayan ve sürekli olarak kalan bürokratik iktidar. 1965'ten itibaren Türkiye'de bütün siyasi hareketlerde bu tartışma yaşanmış. Nedir? İşte siyasi parti olarak harekete geçelim, millete derdimizi anlatalım, oy alalım, iktidar olalım, Türkiye'yi yönetelim. Ama birileri de diyor ki 'Tamam iktidar olabilirsiniz ama Türkiye'yi yönetemezsiniz.' Çünkü Türkiye'yi seçilen bu iktidar yönetmiyor, arka planda bir gizli iktidar, bizim 'vesayet' dediğimiz yapı var. Bu yönetiyor esas. O zaman bürokrasi içerisinde hakim olmak lazım. Türkiye'deki bu FETÖ hareketi de esasen siyaset yoluyla değil, gerçek iktidar olduğunu zannettikleri bürokratik iktidarı ele geçirmek suretiyle Türkiye'yi yönetme iddiasıyla yola çıkanlar ki; bunlar aynı 65'ten sonra yola çıkanlar. Rahmetli Erbakan Hocamız, işte şeffaf ve siyaset yoluyla milletin rızası ve onayıyla, milletin oyuyla ancak Türkiye'de iktidar olunabileceğine inanmış, her ne kadar teorik zemin öyle olmasa da 61 Anayasası zemini bunu mümkün kılacak bir mücadeleyi de ilave olarak yürütmeyi tercih etmiş" diye konuştu.



Şentop ayrıca, Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını belirterek, "Kendisinin ortaya attığı hususların birçoğunun geliştirilmesi ve günümüz dünyasına geliştirilerek katkı sunacak hale getirilmesi bizim bir mecburiyetimiz. Onların açtığı yolun gerek Türkiye gerek İslam dünyası için yakın zamanda ben genişleyerek ve hedefe ulaştıracak bir yola dönüşeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.