TATKO VE TIRPORT’tan kamyon lastik sektörü geleceği için dev iş birliği

HABER: DİNÇER KARACALAR

95 yıllık geçmişiyle Türk lastik sektöründeki yolculuğuna büyüyerek devam eden Tatko ile, dünyanın önde gelen lojistik teknolojileri arasında sıralanan Tırport önemli bir iş ortaklığına imza attı. Tırport’un teknolojik deneyimi, Tatko’nun lastik sektöründeki güçlü ağı ve inovasyon gücüyle birleşecek, ortaya çıkacak sinerji ile sektörün dijital dönüşümü hızlanacak, bireysel kamyon sahipleri her türlü lastik ihtiyaçlarına gerçek-zamanlı, konum-tabanlı olarak hızlı ve uygun çözümler bulabilecekler.

Türkiye, Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip

Türkiye yollardaki 930 bini aşkın 16 ton ve yukarısı kamyon ile Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip. Bu kamyonların yaklaşık 550 bini ticari yük taşımacılığı yapıyor. Ülkemizde yük taşımacılığının %90’ı karayollarıyla yapılıyor. Türkiye’de hafta içi her gün 450 binin üzerinde kamyon yük alıyor. Bu yüklerin %85’i bireysel kamyon sahipleri tarafından taşınıyor. 1,2 milyon SRC belgeli kamyon şoförü ekmeğini kamyon/tır şoförlüğünden kazanıyor. Türkiye’de 470 bine yakın kamyon sahibi olan şoför var. Bunların çoğu şahıs şirketi sahibi. Her ay ortalama 8-10 bin km. yük taşıması yapıyorlar. Ayda 70-120 bin TL arası fatura kesiyorlar. Kontrat lojistiği yapan büyük lojistik firmaları günlük yaptıkları FTL taşımaların %80’ini spottan günlük tedarik ettikleri bireysel kamyonlarla gerçekleştiriyorlar.

“Tatko, Tırport teknolojileriyle birlikte yüz binlerce bireysel kamyoncuya anında ulaşarak ülke çapına yayılan hizmetlerini sunabilecek”

Yaptıkları iş birliği hakkında açıklamada bulunan Tatko Lastik Genel Müdürü Vedat Özçelik; “Türkiye’nin 100 yıla yaklaşan markası Tatko; otomobil, ticari ve yol dışı lastiklerinden oluşan geniş ürün gamı, Lastikpark, HerLastik, LastikVS, LastikUstam ve Point-S markalı tabelalı satış noktalarıyla Türkiye’nin en büyük bağımsız çok markalı lastik zinciri konumundadır. Her yıl milyonlarca lastik satıyoruz, yüz binlerce araca hizmet veriyoruz ve on binlerce lastiğe kaplama yapıyoruz. Ticari lastikler portföyümüzde bulundurduğumuz global üreticiler olan Goodyear, Hankook, Michelin ve Prometeon’un tüm markaları ve münhasır anlaşmalı Marshal, Goodride ve Tegrys markaları ile sunduğumuz çok markalı hizmet anlayışımız, 600'e varan çalışanımız, 95 yıllık geçmişimizden gelen tecrübemiz ve devreye aldığımız sürdürülebilir dijital altyapılar, yeni yatırımlar ve inovatif çözümlerle Türkiye’de lastik sektörüne ilham vermeye, öncülük yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda lojistik yönetimini dijitale taşıyan, ağı her geçen gün büyüyen Tırport ile iş birliğini çok önemsiyor, Tırport’la birlikte sadece Türkiye değil, Doğu Avrupa’dan Çin’e ve Afrika’ya uzanan aksta iş birliğimizi büyütme arzusu taşıyoruz” dedi.

“Tatko ve Tırport, birlikte büyük bir güçle Türkiye’de yarım milyon bireysel kamyoncuya, orta lojistik koridorunda ise 1,5 milyon global kamyoncuya ulaşmayı ve akla gelen ilk ve en yakın çözüm olmayı hedefliyor”

Tırport’un artırılmış zekâ ile desteklenen dijital çözümleriyle lojistik sektörünü uçtan uca dijitalleştirdiğini, bireysel kamyonların yüke erişme sorununu çözdüğünü kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan şu açıklamada bulundu: “Tırport sahip olduğu teknolojilerle yük sahiplerine ve lojistik firmalarına tüm nakliye operasyonlarını cepten uçtan uca yönetme gücü veriyor. Ayrıca kamyon, şoför ve yüke ilişkin tüm bilgilerle irsaliye, fatura gibi ticari dokümanlara Tırport Kurumsal uygulamasından 7/24 erişilebiliyor. Tırport sahip olduğu artırılmış zekâ destekli teknolojilerle, konum tabanlı, gerçek zamanlı teslimat raporları üretebiliyor, yollardaki sürüş ve nakliyecinin taşıma performanslarını analitik kriterlerle takip edebiliyor. Tüm bunları kamyonlara hiçbir cihaz takmadan, sadece yapay zekâ destekli mobil teknolojilerle yapıyor. Türkiye’de her gün 450 bine yakın kamyon yeni yük alıyor, yollardaki kamyonların %90’ı şahıslara ait. Kamyoncunun istediği yer ve zamanda doğru yüke hızla ulaşabilmesi çok önemli. Tırport akıllı eşleştirme teknolojileriyle kamyonların boş dönme sorununu ortadan kaldırıyor, atıl kapasiteleri dolduruyor ve böylece her yıl binlerce ton CO2’nin doğaya boşuna salınımını da önlüyor. Bu iş birliği ile sayıları 470 bini bulan bireysel kamyonlar Tırport’un teknolojileri sayesinde Tatko’nun tüm hizmetlerine 7/24 rekabetçi ve her ihtiyaca uygun alternatif çözümlere erişebilecekler, kampanya ve fırsatlardan anında haberdar olacaklar”.

Tatko Lastik Hakkında

Tatko Lastik, 1927’e dayanan geçmişi, 600’e varan çalışanı, geniş ürün gamı, iş birliği yaptığı dünya markaları ve kendine ait markasıyla Türk lastik sektörünün önde gelen oyuncularındandır. LastikPark ile başlayan çok markalı perakende lastik zinciri oluşturma konseptini HerLastik, LastikVS, LastikUstam ve Point-S markalı tabelalarıyla çeşitlendirerek Türkiye’de 81 ildeki nokta sayısını 2022 yılı itibarıyla 750’ye ulaştırmıştır. Kanal yapısına ek olarak filo yönetimi çözümleriyle ticari lastikler ve yol dışı lastikler için geliştirdiği geniş servis ağı hizmeti, kilometre kontratlı yerinde hizmet politikası, TATKO-Pro filo yönetim sistem çözümü, kendi tesislerinde yürüttüğü lastik kaplama operasyonu ve güçlü lojistik ağıyla tüm Türkiye’de kesintisiz faaliyet göstermektedir. 30’dan fazla ülkeye farklı ürün gruplarında Tatko markasıyla ihracat yapmaktadır. Detaylı bilgi için www.tatkolastik.com adresini inceleyebilirsiniz.

TIRPORT Hakkında

GRN Lojistik Teknolojileri A.Ş.’nin lojistik operasyonları uçtan uca dijitalleştirmek ve her aşamada ölçülebilir, erişilebilir ve yönetilebilir bir platform yaratma vizyonuyla hayata geçirdiği TIRPORT, canlıya geçtiği 3 yıl içinde Türkiye’nin en büyük lojistik firmasından daha büyük bir operasyonu yönetebilir hale gelmiştir. Bir lojistik firması olmayan TIRPORT, sektörün tüm aktörlerine farklı çözümleriyle değer yaratmakta, yapay zeka destekli gelişmiş aplikasyonlarıyla tüm operasyonların cepten yönetilmesi ve her aşamasında cepten denetlenmesi hizmeti vermektedir. TIRPORT aynı zamanda on binlerce bireysel kamyon sahibine ihtiyaç duyduğu yer ve zamanda kendisi için en uygun yüke en kısa sürede ulaşmasına imkan sunmaktadır.

Detaylı bilgi için www.tirport.com adresine başvurabilirsiniz.