Tatil yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu

10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Dün akşam saatlerinde TEM yolu Kocaeli kesimi Ankara yönünde başlayan araç yoğunluğu, saatler ilerledikçe daha da arttı. Bu sabah saatlerinden itibaren TEM'in Derince ve İzmit kesimlerinde trafik durma noktasına geldi. Gültepe Tüneli ve Bekirdere Rampası'nda ulaşımın 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçlar 20-30 kilometre hızla giderken, bazen dura kalka ilerleyebildi.



TEM yolu Ankara yönünün yanı sıra D-100 Karayolu Ankara yönü ve Gölcük-Yalova arasındaki yolda da yoğunluk yaşandı. Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

İSTANBUL-SAMSUN D-100 KARAYOLUNDA TATİLCİ YOĞUNLUĞU

- RAMAZAN Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatilde memleketlerine gitmek için otomobilleri ile yola çıkan tatilciler, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Osmancık ilçesi geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.



İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramda 9 günlük tatilde memleketlerine gitmek için otomobilleri ile yola çıkan tatilciler, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Osmancık ilçesi geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Samsun yönüne doğru yoğunluk yaşanırken, trafik polisleri de bölgede görev alarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. (Çorum), (DHA)