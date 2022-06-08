Taner Akkuş: ’Kanı ile Tanı karıştırılıyor’

Akkuş, konu ile ilgili verdiği bir örnekte: ‘Söz konusu hastalık veya hastalıklarla ilgili hiçbir mesleki eğitimi olmayan bazı sözde uzmanlar tıbben bile tanısı ve tedavisi ancak çok zor şartlar altında mümkün olabilen bir hastalığı, herhangi bir tetkik yapmadan ve çok yanlış metotsal uygulamalar ile sözde takip ederek, müdahale etmekte ve bu eylemlerin sonucunda farkında olmadan, başka ciddi sorunlara da kapı açmaktalar. Özellikle psikolojik bazı ciddi vak’alara bile aynı yöntemler üzerinden müdahale edilerek, içinden çıkılamaz bir sonuç ile karşılaşıldığını, son günlerde basında ki çıkan haberlerde görmekteyiz.’ vurgusunda bulundu.
Rahatsızlığı ve Şikayeti Olan Hastalar Mutlaka Hekime Gitmeli
Tıbbın kendi içinde bile yüzlerce alanı varken, yine de birbirine asla karıştırılmamakta ve doğru bir yönlendirme ile desteklenmekte diyen Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:’İç hastalıkları uzmanı bir dahiliyeci, kalp ile ilgili bir hastalığa, beyin cerrahisi bir uzman da kulak burun boğaz ile ilgili herhangi küçük bir rahatsızlığa bile müdahale etmemekle birlikte, iyi niyetli de olsa asla bir fikir beyan etmez!.. Tüm bunlarla birlikte her zaman en doğru olanı yapar ve bölümüyle ilgili olan branş hekimine yönlendirir.’ dedi.
‘Manevi (hoca) danışmanlık, yaşam koçluğu, kişisel gelişim ve alternatif tedavi uzmanlığı gibi bazı kimliklerle, sözde terapi adı altında verilen, bir takım eylemler ile tanısı bile konulmamış Vaka’ya sadece ezber kaynaklar üzerinden ‘kanı’ ile müdahale edilmemeli!’ uyarısında bulunan İletişim Uzmanı, Analist Taner Akkuş: ‘Gerek psikolojik gerekse biyolojik rahatsızlığı olanlar, en yakın tıp merkezine giderek rahatsızlığı ile ilgili mutlaka uzman bir hekime başvurmalı.’ diyerek sözlerini noktaladı.
TANER AKKUŞ KİMDİR?
Aslen Malatyalı olup 1978’de İstanbul’un Fatih ilçesinde Vefa semtinde doğdu. Özel sektördeki bazı iş deneyimlerinden sonra, Türkiye’nin önde gelen ailelerine siyasi danışmanlık hizmeti ile bakanlıklar ve kamusal alanlarda seminer ve konferanslara başladı. Ortaöğrenimini Kolej birinciliği ile tamamlayan ve İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü eğitimini alan Taner Akkuş:’Uluslararası Psikoloji Literatüründe Kuram ve Bilimsel Makaleleri ile ödüller alan; Ruh ve Sinir Hastalıkları Öğretim Görevlisi, Psikolog Dr. Rashid Haake K.S‘dan Duygu ve düşünce geçişlerinin Uygulamalı dersleri ile Anatomi özelliklerinin Metotsal eğitimini tamamladı.’
“Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM TV, Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD, KIZILAY ve kamusal alanlarda hizmet veren önemli STK’lardan plaket ve ödüller almış olan İletişim Uzmanı Taner Akkuş, evli ve iki çocuk babasıdır.”
Kamu güvenliği ve asayiş düzenine destek amaçlayan sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal meselelerde önleyici hizmetler kapsamında Türkiye’de birçok ilke imza attı.
Öne çıkan projeleri;
Türkiye’de ilk olan Nefesten Kişilik Analizi projesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirdi.
Boşanma Öncesi Arabuluculuk Projesinde, Adalet Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte çalıştı.
Beyin resetleme metotları ile hafıza yenileme uygulamaları projesini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Kartal Yerleşkesinde hayata geçirdi.
Empatiye Davet projesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde ve İBB Kültür A.Ş iş birliği ile hazırladı ve sundu.
SADEP (Safranbolu Acil Destek Programı) projesini, Karabük İl Valiliği Safranbolu İlçe Kaymakamlığı bünyesinde hayata geçirdi. Proje, ‘İç İşleri Bakanı’nın da katılımı ile ‘Vatandaş odaklı en iyi hizmet projesi’ yarışmasında, 1200 proje içinden “Türkiye ikinciliği” ödülüne layık görüldü.
Öfke ile Sinir Ayrımı projesini, Yalova Çiftlikköy İlçe Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde, kadınlara yönelik sıralı moral ve motivasyon konferanslarını verdi.
Hitabette Modern İletişim isimli konferanslar dizisi projesini, Diyanet İşleri Başkanlığı Artvin İl Müftülüğü öncülüğünde ve ev sahipliğinde başlattı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2018 halk oylaması referandumunda "Anayasa Değişikliği Tartışması" panel programlarının moderatörlüğünü yaptı.
Moral Atölyesi Projesini, Safranbolu İlçe Belediyesi SAKEM (Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi) ile kamu personellerine yönelik moral konferansları verdi.
Evlilik Öncesi Eğitim projesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü bünyesinde ve Yerel yönetimler ev sahipliğinde yürüttü.
Hatalı nefes ile tetiklenen öfkenin şiddete yönelmesini önlemek amaçlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Ümraniye Merkez Müdürlüğü ev sahipliğinde "Doğru Nefes Alma Uygulamaları" projesini hayata geçirdi.
Türkiye Muhtarlar Federasyonu öncülüğünde düzenlenen ve mahalli idareler seçimleri öncesi seçmen kabinlerindeki oy pusulalarının güvenliği ile ilgili ‘Oy Pusulalarımız Çalınmasın’ isimli panel programlarının moderatörlüğünü yaptı.
Türkiye’nin önemli ailelerine ziyaretler ile buluşmalar programını gerçekleştirerek önde gelen STK’lar arasına giren ‘Ahde Vefa Platformu’ oluşumunun projesini hayata geçirdi.
Dar gelirli ailelerin evlilik aşamasındaki kızlarına yönelik destek amaçlı, ‘İhtiyaç Sahibi Kızlara Çeyiz Hazırlama’ projesini Ahde Vefa Platformu iş birliği ile gerçekleştirdi.
Türkiye’nin ilk uzaktan online konferansları projesini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğüne bağlı huzurevlerindeki yaşlılara yönelik, moral programlarını düzenledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle, hükümetin evde kal çağrılarına destek amaçlı başlatılan ve ünlü sanatçıların da katılımı ile engellilere, yurtdışındaki gurbetçi Türkler ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askerler ile annelerine yönelik, moral programlarını hazırladı ve sundu.
Kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerini önlemek amacıyla düzenlenen ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Sevgi Kontrolü’ ile ‘Kademeli Ayrılma’ kuramı projelerinin uygulamalı konferans programlarını başlattı.
Erken yaşta evlilikler ile istismarcılara karşı, kız çocuklarını koruyucu önlemler kapsamında düzenlenen,‘Reşit olma yaşının 20’ye yükseltilmesi’ önerisi ile ‘Resmî Nikahta da yemin edilsin’ önerisi programlarını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Kurumlarında hazırladı ve sundu.
Duyguların tanımı ve geçişleri projesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM TV Haber Spikeri, Akademisyen Handan Musaoğlu ile birlikte kamuoyuna hazırladı ve sundu.
Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu yararı statüsüne giren Türkiye Engelliler Vakfı bünyesinde, Meslek Eğitim birimleri ve spor kompleksinden oluşan 10 bin m2 lik alanda, Türkiye'nin ilk ve tek “Engelliler Bakım ve Yaşam Merkezi” projesine gönüllü olarak danışmanlık hizmeti verdi.
Şiddete uğrayan ve can güvenliği olmayan mağdur kadınlara yönelik ‘GÜVENLİ BÖLGE’ uygulaması ile Şiddete meyil edenlere yönelik de hayatın normal ve olağan akışına göre ‘YAPTIRIM-CEZA’ uygulanması projesini İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile birlikte geliştirerek Cumhurbaşkanlığı BAP programı riyasetine hazırladı.
Türkiye hakkında Dünya’nın çeşitli ülkelerinde sistematik olarak yürütülen olumsuz algılara yönelik ve özellikle de gurbetçi olarak yaşayan Türk vatandaşlarının karşılaştığı haksızlıklar nedeniyle ‘Dünya kamuoyunu doğru bilgilendirme paneli’ programlarının moderatörlüğünü yaptı.
Avrupa Birliği’nin, Türkiye’deki tek Sivil temsilcisi olan Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin ‘Kanaat önderleri buluşması’ programında Taner Akkuş, “Türkiye'nin En Genç Kanaat Önderi" unvanını aldı.
Tüm bu projeler,
‘İletişim Başkanlığı Anadolu Ajansı ile basına servis edilerek, kategorisinde kendi gündemini oluşturup, kamuoyunda ve literatürdeki yerini aldı.’
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